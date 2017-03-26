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Болельщики признали Ари лучшим игроком "Локомотива" в марте
Нападающий "Локомотива" Ари по итогам голосования среди болельщиков команды был признан лучшим футболистом железнодорожников в уходящем месяце.
Бразилец, арендованный у "Краснодара", набрал 8534 голоса, или 71,1 процента.
На втором месте Алексей Миранчук – 1260 голосов, или 10,5 процента. На третьем – Владислав Игнатьев, за которого проголосовали 866 человек, или 7,2 процента. На четвертом – Игорь Денисов – 819 голосов, или 6,8 процента. На пятом – Виталий Денисов с 509 голосами, или 4,2 процента.
ФК "Локомотив"
Бразилец, арендованный у "Краснодара", набрал 8534 голоса, или 71,1 процента.
На втором месте Алексей Миранчук – 1260 голосов, или 10,5 процента. На третьем – Владислав Игнатьев, за которого проголосовали 866 человек, или 7,2 процента. На четвертом – Игорь Денисов – 819 голосов, или 6,8 процента. На пятом – Виталий Денисов с 509 голосами, или 4,2 процента.
ФК "Локомотив"
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