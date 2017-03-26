Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Ведран Чорлука: надеюсь, через неделю начну тренироваться

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука сообщил, что через неделю начнет тренироваться после травмы бедра.

"Восстановление идёт отлично. Надеюсь, через неделю начну тренироваться", - написал Чорлука в твиттере.
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 18:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.