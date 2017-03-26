Ведран Чорлука: надеюсь, через неделю начну тренироваться

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука сообщил, что через неделю начнет тренироваться после травмы бедра.



"Восстановление идёт отлично. Надеюсь, через неделю начну тренироваться", - написал Чорлука в твиттере.