Александр Кержаков: плачу, Казаченок дал мне очень много

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:44
Румыния и Дания сыграли вничью
Румыния и Дания сыграли вничью
Вчера 23:43
Шотландия в концовке вырвала победу у Словении
Шотландия в концовке вырвала победу у Словении
Вчера 23:39
На 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок (21)
На 65-м году жизни скончался Владимир Казаченок (21)
Вчера 23:27
Валерий Кечинов: через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет
Валерий Кечинов: через "квадрат" определяли, кто способен играть в "Спартаке", а кто нет
Вчера 23:06
Кирилл Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную (3)
Кирилл Панченко: расстроился, что не вызвали в сборную (3)
Вчера 22:29
Джейми Варди: думаю, что я забил первым касанием
Джейми Варди: думаю, что я забил первым касанием
Вчера 21:08
Вадим Хафизов: мы не реализовываем свои моменты
Вадим Хафизов: мы не реализовываем свои моменты
Вчера 20:57
Англия обыграла Литву
Англия обыграла Литву
Вчера 20:11
Евгений Калешин: до удаления мы показали качественный футбол, после удаления был характер
Евгений Калешин: до удаления мы показали качественный футбол, после удаления был характер
Вчера 20:02
"Мордовия" выиграла у "Факела"
"Мордовия" выиграла у "Факела"
Вчера 19:32
Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли
Юрий Уткульбаев: в начале первого тайма с "Кубанью" играли активно, потом силенки исчезли
Вчера 18:28
Роберто Манчини отказался от работы в Китае
Роберто Манчини отказался от работы в Китае
Вчера 18:01
Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото) (14)
Сборную России в Сочи встретили казаки и с ковром (фото) (14)
Вчера 17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (6)
Вчера 16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
Александр Кержаков: плачу, Казаченок дал мне очень много
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал соболезнования в связи со смертью ветерана сине-бело-голубых Владимира Казаченка.
Напомним, ранее сообщалось, что специалист, возглавлявший академию "Зенита", умер на 65-м году жизни.
"Плачу... Ты дал мне очень много, люблю тебя. Только не ставьте эти гребанные лайки", - написал Кержаков в Инстаграме.
Напомним, ранее сообщалось, что специалист, возглавлявший академию "Зенита", умер на 65-м году жизни.
"Плачу... Ты дал мне очень много, люблю тебя. Только не ставьте эти гребанные лайки", - написал Кержаков в Инстаграме.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.