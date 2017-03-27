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Александр Кержаков: плачу, Казаченок дал мне очень много

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказал соболезнования в связи со смертью ветерана сине-бело-голубых Владимира Казаченка.
Напомним, ранее сообщалось, что специалист, возглавлявший академию "Зенита", умер на 65-м году жизни.

"Плачу... Ты дал мне очень много, люблю тебя. Только не ставьте эти гребанные лайки", - написал Кержаков в Инстаграме.
Теги: Кержаков Казаченок Зенит
Сегодня, 01:45
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