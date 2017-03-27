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Роберт Просинечки: сегодня все решил уровень соперника
Наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки дал свою оценку матчу против команды Германии в рамках отбора к ЧМ-2018 (1:4).
– На стадионе была великолепная атмосфера. Благодарен болельщикам. Давно мы такого не видели. Игрой команды остался доволен. Несмотря на то, что противостояли сильному сопернику, не стали сидеть в обороне. Наверное, и вы согласитесь, что этой командой можно гордиться после этих 90 минут. Соперника же поздравляю с победой.
– Если сравнивать, то во втором тайме сборная оставила более приятное впечатление. Это связано с тем, что соперник позволил нам играть, или вы дали особые поручения своим подопечным? А также, почему мы не увидели в заявке Рената Дадашова?
– Давайте оставим разные таймы в стороне. Не будь ошибки Афрана Исмайлова, а также необязательного гола Марио Гомеса в концовке первой половины, то на перерыв ушли бы со счетом 1:1. Вновь повторюсь, что сегодня мы атаковали, создавали моменты. Я доволен нашей игрой.
Что до Рената, от он талантливый футболист. Но ему всего 18 лет, он играет за юношескую команду франкфуртского «Айнтрахта». Думаю, рано пока давать шанс столь юному футболисту в матче против такого соперника. Если увижу, что он будет готов к следующим матчам, то дам шанс.
– По-вашему, что решило исход встречи: невыполнение футболистами поставленных задач или уровень мастерства Германии?
– Не буду врать. Сегодня все решил уровень соперника. Ребята делали все, что в их силах. Футболисты сборной Германии как минимум раз в неделю проводят матчи на таком высоком уровне. Просто посмотрите, в каких клубах эти ребята выступают.
– Как считаете, показав такую же игру, как сегодня, сборная сможет победить в матчах с Чехией и Северной Ирландией?
– Не знаю, как все сложится в этих матчах. Но, да, мы сможем одолеть этих соперников, показав такую игру.
– Будут ли премиальные от АФФА за гол забитый в проигранном матче? Ведь подобное уже бывало…
– Мы проиграли. Даже если сыграли хорошо. Не знаю, как было раньше. Меня и не интересует. Сейчас для нас самым важным является предстоящий матч против Северной Ирландии. Перед этим матчем сборная 20 дней будет вместе. Планируем за этот период провести две контрольные игры.
Azerisport
– На стадионе была великолепная атмосфера. Благодарен болельщикам. Давно мы такого не видели. Игрой команды остался доволен. Несмотря на то, что противостояли сильному сопернику, не стали сидеть в обороне. Наверное, и вы согласитесь, что этой командой можно гордиться после этих 90 минут. Соперника же поздравляю с победой.
– Если сравнивать, то во втором тайме сборная оставила более приятное впечатление. Это связано с тем, что соперник позволил нам играть, или вы дали особые поручения своим подопечным? А также, почему мы не увидели в заявке Рената Дадашова?
– Давайте оставим разные таймы в стороне. Не будь ошибки Афрана Исмайлова, а также необязательного гола Марио Гомеса в концовке первой половины, то на перерыв ушли бы со счетом 1:1. Вновь повторюсь, что сегодня мы атаковали, создавали моменты. Я доволен нашей игрой.
Что до Рената, от он талантливый футболист. Но ему всего 18 лет, он играет за юношескую команду франкфуртского «Айнтрахта». Думаю, рано пока давать шанс столь юному футболисту в матче против такого соперника. Если увижу, что он будет готов к следующим матчам, то дам шанс.
– По-вашему, что решило исход встречи: невыполнение футболистами поставленных задач или уровень мастерства Германии?
– Не буду врать. Сегодня все решил уровень соперника. Ребята делали все, что в их силах. Футболисты сборной Германии как минимум раз в неделю проводят матчи на таком высоком уровне. Просто посмотрите, в каких клубах эти ребята выступают.
– Как считаете, показав такую же игру, как сегодня, сборная сможет победить в матчах с Чехией и Северной Ирландией?
– Не знаю, как все сложится в этих матчах. Но, да, мы сможем одолеть этих соперников, показав такую игру.
– Будут ли премиальные от АФФА за гол забитый в проигранном матче? Ведь подобное уже бывало…
– Мы проиграли. Даже если сыграли хорошо. Не знаю, как было раньше. Меня и не интересует. Сейчас для нас самым важным является предстоящий матч против Северной Ирландии. Перед этим матчем сборная 20 дней будет вместе. Планируем за этот период провести две контрольные игры.
Azerisport
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