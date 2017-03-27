Сборную Нидерландов может возглавить иностранный тренер

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо рассказал о том, что пост главного тренера сборной может занять иностранный специалист.



Напомним, ранее после поражения от команды Болгарии (0:2) прежний тренер Данни Блинд был отправлен в отставку.