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Сборную Нидерландов может возглавить иностранный тренер

Директор Королевского футбольного союза Нидерландов Жан-Поль Декоссо рассказал о том, что пост главного тренера сборной может занять иностранный специалист.

Напомним, ранее после поражения от команды Болгарии (0:2) прежний тренер Данни Блинд был отправлен в отставку.
Теги: Сборная Голландии
Сегодня, 10:38
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№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:42) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а как же Шерочка с Машерочкой? или бабла на них не хватит?
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Слуцкий
Регистрация: 16.03.2010
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