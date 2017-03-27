Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ростов": с днем рождения, капитан, твоя верность клубу вызывает восхищение!

"Ростов" поздравил своего полузащитника Александра Гацкана с днем рождения, молдавскому футболисту сегодня исполняется 33 года.

"С днём рождения, капитан! Александру Гацкану исполнилось 33 года. Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!" - говорится в твиттере ростовского клуба.

Напомним, Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года.

Теги: Ростов Гацкан
Сегодня, 10:41
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
настоящий капитан. прошел с командой всё, и хорошее и плохое. с днем рождения.
Регистрация: 14.03.2010
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
online

С днем рождения!


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Саша, с днем рождения! Удачи вместе с командой!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Ты только в возрасте Христа
Прожить тебе желаем мы до ста.
Регистрация: 30.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.