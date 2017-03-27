"Ростов": с днем рождения, капитан, твоя верность клубу вызывает восхищение!

"Ростов" поздравил своего полузащитника Александра Гацкана с днем рождения, молдавскому футболисту сегодня исполняется 33 года."С днём рождения, капитан! Александру Гацкану исполнилось 33 года. Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!" - говорится в твиттере ростовского клуба.Напомним, Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года.