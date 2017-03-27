Билеты на матч "Ростов" - "Краснодар" будут стоить от 200 рублей

"Ростов" 29-го марта откроет продажу билетов на матч с "Краснодаром", информирует пресс-служба ростовского клуба.



Стоимость билетов начинается от 200 рублей. Напомним, встреча состоится 3-го апреля, начало - 20:00.