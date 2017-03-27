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Билеты на матч "Ростов" - "Краснодар" будут стоить от 200 рублей

"Ростов" 29-го марта откроет продажу билетов на матч с "Краснодаром", информирует пресс-служба ростовского клуба.

Стоимость билетов начинается от 200 рублей. Напомним, встреча состоится 3-го апреля, начало - 20:00.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:57
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2
(0)
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
На стадионе будет аншлаг и победа Ростова.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)

А заканчиваются не известно? ,билеты на футбол в России и должны столько стоить,а то наши умные менеджеры стоимость билетов сравнивают с Англией, Германией ,Испанией...как будто не знают зарплату простых людей в эквиваленте евро в России и у них.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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