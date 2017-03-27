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Агент: Кутепов играет не из-за лимита, с ним "Спартак" пропускает меньше всего
Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника сборной России Ильи Кутепова, высказался относительно критики со стороны телекомментатора Василия Уткина в адрес своего клиента.
"Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское г***о из Чемпионшипа", - написал Уткин после поражения сборной России от Кот-д’Ивуара.
"Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на своё мнение, но в данном случае оскорблён не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из "Астон-Виллы", но и вся вторая лига чемпионата Англии.
У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьёзно, чтобы играть лучше.
Не согласен, что Илья играет в "Спартаке" из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе.
Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю", - цитирует агента "Чемпионат".
"Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское г***о из Чемпионшипа", - написал Уткин после поражения сборной России от Кот-д’Ивуара.
"Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на своё мнение, но в данном случае оскорблён не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из "Астон-Виллы", но и вся вторая лига чемпионата Англии.
У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьёзно, чтобы играть лучше.
Не согласен, что Илья играет в "Спартаке" из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе.
Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю", - цитирует агента "Чемпионат".
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