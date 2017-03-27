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Агент: Кутепов играет не из-за лимита, с ним "Спартак" пропускает меньше всего

Футбольный агент Дамиано Драго, представляющий интересы защитника сборной России Ильи Кутепова, высказался относительно критики со стороны телекомментатора Василия Уткина в адрес своего клиента.

"Благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское г***о из Чемпионшипа", - написал Уткин после поражения сборной России от Кот-д’Ивуара.

"Я столкнулся с критикой в адрес Ильи. Она меня удивила. Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на своё мнение, но в данном случае оскорблён не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из "Астон-Виллы", но и вся вторая лига чемпионата Англии.

У меня нет ощущения, что Кутепов сбавил к себе требования. Он очень уважает клуб, за который играет, его беспокоят неудачи в сборной, и Илья понимает ответственность перед болельщиками. У каждого футболиста бывают неудачные матчи, поэтому мы будем работать так же серьёзно, чтобы играть лучше.

Не согласен, что Илья играет в "Спартаке" из-за лимита. Я изучил историю клуба и знаю, сколько пар центральных защитников, в основном составленных из иностранцев, сменилось у команды за последние годы. Их чуть ли не больше 20. Но пропускает команда меньше всего в тот период, когда Илья находится в основе.

Он честно выиграл конкуренцию и, уверен, докажет, что готов закрепиться как основной защитник сборной и клуба, который в следующем году, на что я очень надеюсь, сыграет в Лиге чемпионов. Кутепов покажет, кто прав на самом деле. Он профи, и я на него ставлю", - цитирует агента "Чемпионат".
Теги: Кутепов Спартак Уткин
Сегодня, 14:56
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37
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№37 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:37) #
  • -1
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online

Цитата: Sewer 79
Цитата: _бояра_
и бомжи твои почти поголовно из сборной чухнули, что бы ты и их лузерами не назвал

у меня нет бомжей, Свинья.
Если же говорить про команду, то из Зенита никого приглашать и не надо.
Достойных нет, а позориться еще больше со свиньями, так это себя не уважать.


Ну, не скромничай, бомж смердячий. В политпроекте такие же, как и ты, бомжары.
Регистрация: 10.02.2017
№36 Написал: ww Белгород (Сегодня, 16:37) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не буду трогать сборную и Спартак, но кутепов пишу с маленькой буквы, т.к. на Большую футбольную букву он еще не тянет.
Такой гол от Ари(!) это ни в какие ворота не лезет.
Да и в сборной упустил игрока.
Он еще сырой, пресырой...
И, хотя и звучит банально, если не повысит к себе требования, то и останется вечно перспективный!


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№35 Написал: midlton Eire (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe

Цитата: serega_user
у Слуцкого была задача вывести сборную на Евро, что он и сделал...Черчесу же есть время что-то изменить, ему 2 года дали на подготовки, а не как у Слуцкого - полгода. Я его не оправдываю за провал на Евро, но в целом его вины по нынешней игре сборной нет. Больше вопросов к нашему футбольному руководству и спасибо лимиту Мудко.

согласен,но когда уже вышли на Евро он ничего не захотел менять и повез самую возрастную сборную на турнир,поэтому за что сейчас ругать Черчесова если он с нуля создает фактически сборную и пробует разных игроков чтобы выстраивать костяк

Забыл как Хорватии влетели в товарнеке вконце2015. Тогда многие играли, кто сейчас у Черчесова играет. Тогда все и говорили после матча, хотели проверить ипроверили. Сейчас добавились Катеров с Зобниным и ничего не поменялось. Играть некому


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№34 Написал: Канада (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Кутеповым что-то происходит ,ещё по матчам с "Краснодаром" и "Локомотивом" заметил.В первом - ни одной точной дальней передачи партнёрам,во втором - имитация верховой борьбы за мяч с уступающим в росте Ари ,который и забил в наши ворота. Вариантов несколько: переоценён ; ведомый и ему нужен опытный партнёр,типа Игнашевича; зазвездился - заболел той самой болезнью,которая поражает талантливую российскую молодёжь и она перестаёт расти профессионально; что-то негативное имеет место в личной жизни...


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№33 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Кутепов - лучший, поучавствовал в 2х голевых комбинациях.

В дебютном матче Кутепова с Коста-рикой два гола привёз Березуцкий- достойный пример для подражания
Регистрация: 7.09.2011
№32 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:29) #
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Цитата: _бояра_
и бомжи твои почти поголовно из сборной чухнули, что бы ты и их лузерами не назвал

у меня нет бомжей, Свинья.
Если же говорить про команду, то из Зенита никого приглашать и не надо.
Достойных нет, а позориться еще больше со свиньями, так это себя не уважать.

Гнали свиньи на команду 2008-2012, где кони+Зенит играли. И что мы наблюдаем теперь?
Кутепов, оказывается первый парень на деревне. И он же дарит нам незабываемые 2 голевые комбинации, про которые болельщики Спартака предлагают забыть, т.к. перспективы у парня немереные, а психологически сломать 24 летнего юношу и сделать футбольным инвалидом проще пареной репы.
Еще раз, главное, что есть у этой сборной - это хорошее настроение, все наполнены позитивом, не смотря на локальные результаты, а "товарняки" это как не крути проходные матчи для наших ребят, вот в официальных они нам покажут действо.
Ребята с большим оптимизмом смотрят в будущее, испытывая определенные проблемы с самооценкой.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№31 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)

golden Axe,
ты пистабол, чепушила, фуцан и фуфлыжник. И некуй тебе обосновывать, потому что ты гребень подшконочный, тебе только обоссаным тапком по лбу дать и накуй послать laughing
Регистрация: 22.03.2017
№30 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:14) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Может приведешь документы? Или опять одна бабка сказала? Отвечай за свои слова. Или приводи факты, а не рассуждения и домыслы или будем тебя звать болтуном. Так кто ты? Болтун или нет? Расскажи.

кто ты есть по жизни,чтобы я перед тобой такую информацию светил,обоснуй ка,и какой мне в этом резон?а то отсвечиваешь тут с утра до вечера копытами
Регистрация: 1.02.2017
№29 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Кутепов сейчас один из лучших центров. Ну а ошибки у всех бывают. Матч с Котдивуаром не показатель.
Регистрация: 10.10.2006
№28 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
у Слуцкого была задача вывести сборную на Евро, что он и сделал...Черчесу же есть время что-то изменить, ему 2 года дали на подготовки, а не как у Слуцкого - полгода. Я его не оправдываю за провал на Евро, но в целом его вины по нынешней игре сборной нет. Больше вопросов к нашему футбольному руководству и спасибо лимиту Мудко.

согласен,но когда уже вышли на Евро он ничего не захотел менять и повез самую возрастную сборную на турнир,поэтому за что сейчас ругать Черчесова если он с нуля создает фактически сборную и пробует разных игроков чтобы выстраивать костяк
Регистрация: 1.02.2017
№27 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кутепова нельзя профукивать,талантливый защитник.В сборной и так играть некому.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№26 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Агент
Особенно поразила фраза одного журналиста, что Кутепова оттеснил от мяча игрок из Чемпионшипа. Конечно, каждый человек имеет право на своё мнение, но в данном случае оскорблён не только футболист сборной Кот-д’Ивуара Коджия из "Астон-Виллы", но и вся вторая лига чемпионата Англии.


Ну если он считает что вторая лига Англии оскорблена, то тут уже можно говорить об оскорблении со стороны агента всей РФПЛ.
Если уж основной защитник лидера РФПЛ проигрывает в борьбе игроку второй лиги Англии и это не считать позорным... Значит РФПЛ примерно на уровне чемпионшипа.
Регистрация: 26.09.2015
№25 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
с его так называемыми титулами,которым многие знают цену,которые были выиграны в кабинетах

Может приведешь документы? Или опять одна бабка сказала? Отвечай за свои слова. Или приводи факты, а не рассуждения и домыслы или будем тебя звать болтуном. Так кто ты? Болтун или нет? Расскажи.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№24 Написал: _бояра_ (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Sewer 79
Цитата: _бояра_
В сборной все поголовно красавцы, только Кутепов один косячит

нее в сборной все лузеры, как сказал Бузов, а Кутепов - лучший, поучавствовал в 2х голевых комбинациях.


и бомжи твои почти поголовно из сборной чухнули, что бы ты и их лузерами не назвал
Регистрация: 10.02.2017
№23 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:02) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: serega_user
естественно Слуцкий обучил на жопу садиться при виде нападающего... включай хоть иногда мозги, если таковые имеются...

на жопу сажали в официальных матчах ваших пенсиков,которых Стас зачистил и еще продолжит зачищать,при Черчесове еще не одного официального матча не сыграли,а вы повылезали про товарняки судить с экспериментальными составами,пусть тут ошибаются,чем в официальных играх,Слуцкий вообще бздел менять координально состав даже в товарняках

у Слуцкого была задача вывести сборную на Евро, что он и сделал...Черчесу же есть время что-то изменить, ему 2 года дали на подготовки, а не как у Слуцкого - полгода. Я его не оправдываю за провал на Евро, но в целом его вины по нынешней игре сборной нет. Больше вопросов к нашему футбольному руководству и спасибо лимиту Мудко.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№22 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:01) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
В первой половине сезона Кутепов был действительно крут!Даже смотря через призму статистики,к примеру он лучший в европейских чемпионатах по перехватам...Опыта у него не хватает,даже в том же моменте когда его этот негр оттеснил от мяча,он в РФПЛ с таким и не сталкивался еще)))таких мощных форвардов сейчас нет у нас...как тот же Думбия был...Все придет еще если стараться будет

В первом круге с Уфой, похожий гол, так же ближе на метр к мячу : выбей мяч за боковую.. нет - привёз себе из никуя... Так же и в этом эпизоде : выбей мяч в аут , прикрой мяч корпусом - ты на мяче, на крайней случай - фоли... Эпизод, с пенальти, с Краснодаром в ворота Спартака , мяч у Кутепова... что делает защитник, у которого всё в порядке с головой ? Выносит мяч - одним косанием, куда - угодно : в аут, на угловой или просто ... выносит - это правила игры в футбол , которому учат в детско - юношеской школе. А что делает Кутепов... подсовывает мяч - Комбарову. Тот, не только не готов, но и ещё с ним Гранквист , который его отправит в больницу при таком пасе ... Результат - просто - тупость, привёз пенальти, на ровном месте... выноси мяч ... футболист - хренов... Просто - пожарник. А с Локо - это Что было? Так в футбол не играют даже в дыр - дыр... пинка получишь и больше не придёшь... Так, как играет после перерыва Кутепов ,это просто - пи.дец. 2 его ошибки и потеря - 4 очков. У Бескова, он бы давно не играл. Если Каррера, будет продолжать игнорировать Джикию с Тигиевым, а ставить Кутепова в паре с Тасчи , Спартаку будет очень сложно выиграть ПЛ . И такой же - Ещенко ... никакой...
Регистрация: 10.01.2014
№21 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 16:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Агенты, такие агенты.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№20 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
laughing
Регистрация: 26.09.2015
№19 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: mdm
Ошибка защитника (вратаря) очевидна всем. А у нас любят и спецы и болельщики найти крайнего и начать планомерно заклевывать... Парень за год закрепился в клубе, попал в сборную, но еще не имеет огромного опыта, ошибся в 2-х моментах (хотя во втором соперник просто оказался мощнее, надо было валить до штрафной, но опять же опыт), а уже начинается травля от "спецов" типа Уткина, щас еще флюгеры Рейнгольды и подобные подключаться и пошло по привычной

Так а что, хвалить его за ошибки надо? Если он игрок, достойный сборной, то пусть добавляет физической мощи и тактической грамотности - время еще есть. И даже турниры для этого еще есть. Опустит руки - пусть вслед за Сычевым идет тогда.
Регистрация: 12.11.2007
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кутепову нужно поменьше языком болтать! а лучше вообще избегать общения с прессой!

вью перед игрой с локо..сразу из под него гол! гол повлиявший на результат!
вью перед игрой в сборной..сразу две ошибки и два гола!

считаю все молодые игроки..которые на стадии становления должны избегать прессу!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
24 года почти, есть шанс так и остаться перспективным.

по Васину судишь,которому уже скоро тридцатка,а он все молодой и перспективный в загоне,которого между прочим все тот же Слуцкий зарубил в цска
Регистрация: 1.02.2017
№16 Написал: _бояра_ (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (7)
online

почему-то ни наш звездец дзага в свои 27, ни ж...рукий распиаренный капитан, ни подающий надежды 28-летний Семенов, и т.д. не интересны никому в Европе
Регистрация: 10.02.2017
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: ДЯДЬКА
В нормальной команде его после игры с Локо сразу бы отправили в дубль.

Назови мне хоть одну "нормальную команду" в РФПЛ, и будет тебе счастье! blush
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (9)
online

В нормальной команде его после игры с Локо сразу бы отправили в дубль.

Цитата: Алексей2010
Хороший молодой и перспективный ЦЗ.

24 года почти, есть шанс так и остаться перспективным.
Регистрация: 15.05.2015
№13 Написал: mdm Мурманск (Сегодня, 15:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ошибки нападающих незаметны, что поделаешь, промахнулся мимо ворот или промедлил, позволив сопернику выбить мяч, что ж, бывает и это быстро забывается. Ошибка защитника (вратаря) очевидна всем. А у нас любят и спецы и болельщики найти крайнего и начать планомерно заклевывать... Парень за год закрепился в клубе, попал в сборную, но еще не имеет огромного опыта, ошибся в 2-х моментах (хотя во втором соперник просто оказался мощнее, надо было валить до штрафной, но опять же опыт), а уже начинается травля от "спецов" типа Уткина, щас еще флюгеры Рейнгольды и подобные подключаться и пошло по привычной... От_битесь от парня! Ошибки бывают и у более опытных, вспомните "голевой" пас Игнашевича в отборе, или пенка Акинфеева на ЧМ и это в официальных матчах...
P.S. Принадлежность моих примеров к ЦСКА, чисто случайна, не много русских опытных игроков обороны приходит на ум. Я искренне считаю этих игроков одними из лучших в сборной за прошедшие 10-15 лет.
Регистрация: 23.02.2007
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:46) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
естественно Слуцкий обучил на жопу садиться при виде нападающего... включай хоть иногда мозги, если таковые имеются...

на жопу сажали в официальных матчах ваших пенсиков,которых Стас зачистил и еще продолжит зачищать,при Черчесове еще не одного официального матча не сыграли,а вы повылезали про товарняки судить с экспериментальными составами,пусть тут ошибаются,чем в официальных играх,Слуцкий вообще бздел менять координально состав даже в товарняках

Цитата: Лукоморье
По титулам из действующих тренеров со Слуцким может сравниться только Семин. В клубе прекрасно, а в сборной провал. Может в консерватории что то не так?

с его так называемыми титулами,которым многие знают цену,которые были выиграны в кабинетах,его теперь даже из детского футбола гонят и никуда не берут тренировать,в консерватории все отлично,сборная готовится,пробует различные сочетания,молодые пацаны получают игровое время
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: Лукоморье
Раньше говорили. что хуже Слуцкого не бывает.

так и есть,Черчесову еще долго разгребать руины после Слуцкого

естественно Слуцкий обучил на жопу садиться при виде нападающего... smile включай хоть иногда мозги, если таковые имеются...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№10 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 15:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
так и есть,Черчесову еще долго разгребать руины после Слуцкого

По титулам из действующих тренеров со Слуцким может сравниться только Семин. В клубе прекрасно, а в сборной провал. Может в консерватории что то не так?

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
С этими "игроками" хоть Мауриньо ставь..

Раньше играли за идею, теперь играют за деньги. Это их работа. Заработка хватает и в клубах.
Сборная это "почетная обязанность". Как в армии. Служить никто не хочет, но надо.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:30) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Gusjohnson19
это самая слабая СБОРНАЯ РОССИИ за всю её историю.

ПОКА пальму первенства в номинации "худшая сборная России" удерживает команда под руководством Анатолия Бышовца, которая в 1998, по-моему, году ПРОИГРАЛА ВСЕ ШЕСТЬ ИЗ ШЕСТИ МАТЧЕЙ!
Эта сборная, правда, может скоро и сравняться с той "дрим тим".
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший молодой и перспективный ЦЗ. Не надо из него делать козла отпущения. В том же голе негр прошел пол нашей команды в одиночку.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
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