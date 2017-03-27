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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Эдуарда Мудрика
Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста московского "Динамо" Эдуарда Мудрика. Напомним, ранее сообщалось, что ветеран сегодня скончался на 78-м году жизни.
"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича Мудрика", - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича Мудрика", - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
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