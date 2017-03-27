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"Тамбов" в компенсированное время вырвал победу над "Енисеем"

В матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Тамбов" дома переиграл "Енисей".

ФНЛ. 28 тур

"Тамбов" - "Енисей" - 1:0

Гол: Григорян, 90+4

"Тамбов": Смирнов, Столяренко, Быстров (Шляков, 76), Горбатюк, Рыбин, Шевчук, Чернышов (Сорокиню 59), Дутов, Мурнин, Дорожкин (Часовских, 59), Делькин (Григорян, 80)

"Енисей": Опарин, Тен, Васильев, Чичерин, Колев, Гультяев, Алиев, Иванов (Малоян, 85), Харитонов, Комков (Козлов, 62), Самодин.
Теги: Тамбов Енисей
Сегодня, 15:36
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