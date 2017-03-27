Станислав Черчесов: Глушаков и Дзагоев смогут сыграть со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что на поле в матче с Бельгией с первых минут появится полузащитник Алан Дзагоев.



– Как состояние травмированных? Дзагоев сыграет?



- И Денис Глушаков, и Алан Дзагоев вчера провели с нами практически всю тренировку. Ребята выпали на некоторое время, Денис пропустил уже 23 дня. Видимо, Алан будет готовиться к первому тайму, а Денис - ко второму.



Rusfootball.info