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Станислав Черчесов: Глушаков и Дзагоев смогут сыграть со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что на поле в матче с Бельгией с первых минут появится полузащитник Алан Дзагоев.

– Как состояние травмированных? Дзагоев сыграет?

- И Денис Глушаков, и Алан Дзагоев вчера провели с нами практически всю тренировку. Ребята выпали на некоторое время, Денис пропустил уже 23 дня. Видимо, Алан будет готовиться к первому тайму, а Денис - ко второму.

Rusfootball.info
Теги: Черчесов Глушаков Дзагоев Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:39) #
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Глушака там не мучайте сильно =) ему на выходных с Оренбургом играть ... там пушка нужна будет ... Газовик закопается в штрафной !!
Регистрация: 9.09.2016
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