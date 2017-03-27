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Роберто Мартинес: Витсель не нуждается в том, чтобы что-то доказывать

Роберто Мартинес: Витсель не нуждается в том, чтобы что-то доказыватьГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес посетил пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Россией, где рассказал о том, какой состав планирует выставлять, поделился мнением об игре Акселя Витселя и заявил, что помнит защитника российской национальной команды Юрия Жиркова, передает корреспондентRusfootball.info.

- Готовы ли выставить молодой состав?

- Это очень хорошая возможность дать сыграть таким игрокам, как Юри Тилеманс на международных матчах. Он заслуживает внимания и возможность сыграть в таком матче. Игра с Грецией была тяжелой для нас, но мы не сдаемся и смогли отыграть гол. Мы должны быть командой, которая умеет тяжело и упорно добиваться победы. Завтра будет хорошая возможность, чтобы опробовать это.

- Состав будет отличаться от игры с Грецией?

- Будет смешанный состав. Я буду использовать шесть замен. Будем давать возможность игрокам, в том числе и молодым. Я бы не хотел выставлять состав ради того, чтобы его выставлять.

- Что Витсель смог привнести в команду после отъезда в Китай?

- Он не нуждается в том, чтобы что-то доказывать. Я был счастлив видеть, что он играет на высоком уровне, несмотря на переезд в Китай. Он абсолютно отдается команде.

- Помните ли Юрия Жиркова, который играл в "Челси"?

- Уверен, он сыграет завтра в основном составе. Он был большой покупкой для "Челси" в свое время, играл хорошо. Ожидаю от российской команды так же смешанного состава, знаю, что россияне насыщают заднюю линию, поэтому думаю, что нам придется очень непросто в матче с ними.

Rusfootball.info
Теги: Мартинес Жирков Витсель Сборная Бельгии Сборная России
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уровень задавшего этот тупой вопрос- налицо!
Регистрация: 13.11.2009
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