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Роберто Мартинес: Витсель не нуждается в том, чтобы что-то доказывать
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес посетил пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Россией, где рассказал о том, какой состав планирует выставлять, поделился мнением об игре Акселя Витселя и заявил, что помнит защитника российской национальной команды Юрия Жиркова, передает корреспондентRusfootball.info.
- Готовы ли выставить молодой состав?
- Это очень хорошая возможность дать сыграть таким игрокам, как Юри Тилеманс на международных матчах. Он заслуживает внимания и возможность сыграть в таком матче. Игра с Грецией была тяжелой для нас, но мы не сдаемся и смогли отыграть гол. Мы должны быть командой, которая умеет тяжело и упорно добиваться победы. Завтра будет хорошая возможность, чтобы опробовать это.
- Состав будет отличаться от игры с Грецией?
- Будет смешанный состав. Я буду использовать шесть замен. Будем давать возможность игрокам, в том числе и молодым. Я бы не хотел выставлять состав ради того, чтобы его выставлять.
- Что Витсель смог привнести в команду после отъезда в Китай?
- Он не нуждается в том, чтобы что-то доказывать. Я был счастлив видеть, что он играет на высоком уровне, несмотря на переезд в Китай. Он абсолютно отдается команде.
- Помните ли Юрия Жиркова, который играл в "Челси"?
- Уверен, он сыграет завтра в основном составе. Он был большой покупкой для "Челси" в свое время, играл хорошо. Ожидаю от российской команды так же смешанного состава, знаю, что россияне насыщают заднюю линию, поэтому думаю, что нам придется очень непросто в матче с ними.
Rusfootball.info
- Готовы ли выставить молодой состав?
- Это очень хорошая возможность дать сыграть таким игрокам, как Юри Тилеманс на международных матчах. Он заслуживает внимания и возможность сыграть в таком матче. Игра с Грецией была тяжелой для нас, но мы не сдаемся и смогли отыграть гол. Мы должны быть командой, которая умеет тяжело и упорно добиваться победы. Завтра будет хорошая возможность, чтобы опробовать это.
- Состав будет отличаться от игры с Грецией?
- Будет смешанный состав. Я буду использовать шесть замен. Будем давать возможность игрокам, в том числе и молодым. Я бы не хотел выставлять состав ради того, чтобы его выставлять.
- Что Витсель смог привнести в команду после отъезда в Китай?
- Он не нуждается в том, чтобы что-то доказывать. Я был счастлив видеть, что он играет на высоком уровне, несмотря на переезд в Китай. Он абсолютно отдается команде.
- Помните ли Юрия Жиркова, который играл в "Челси"?
- Уверен, он сыграет завтра в основном составе. Он был большой покупкой для "Челси" в свое время, играл хорошо. Ожидаю от российской команды так же смешанного состава, знаю, что россияне насыщают заднюю линию, поэтому думаю, что нам придется очень непросто в матче с ними.
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