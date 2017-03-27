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Турция в товарищеском матче обыграла Молдавию

В товарищеском матче сборная Турции одержала победу над Молдавией.

Товарищеский матч

Турция - Молдавия 3:1

Голы: [b][/b]Мор, 18, Чалым, 27, Ундер, 54 - Гынсарь, 90+1

Турция: Киврак (Текин, 46), Озбайраклы, Чалык, Сёюнджю, Вурал, Йокушлу, Мор (Малли, 88), Озьякуп (Тюрюдж, 66), Чолак (Айхан, 73), Ундер (Тосун, 88), Унал (Гюрлер, 81)

Молдавия: Пащенко, Головатенко (Антонюк, 46), Болохан, Раку (Посмак, 46), Епуряну, Михайлов, Чеботару, Гынсарь, Кожокарь, Дедов, Бугаёв (Сидоренко, 56)

Предупреждения: Кожокарь, 37, Гынсарь, 42, Йокушлу, 64
Теги: Сборная Турции Сборная Молдавии
Сегодня, 21:10
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