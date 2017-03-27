Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"

Экс-нападающий "Галатасарая" Хакан Шукюр лишен членства в стамбульском клубе, сообщает Sputnik Turkiye.



По данным издания, экс-футболиста исключили из-за того, что он перестал делать членские взносы.