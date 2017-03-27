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Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"
Экс-нападающий "Галатасарая" Хакан Шукюр лишен членства в стамбульском клубе, сообщает Sputnik Turkiye.
По данным издания, экс-футболиста исключили из-за того, что он перестал делать членские взносы.
По данным издания, экс-футболиста исключили из-за того, что он перестал делать членские взносы.
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