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Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"

Экс-нападающий "Галатасарая" Хакан Шукюр лишен членства в стамбульском клубе, сообщает Sputnik Turkiye.

По данным издания, экс-футболиста исключили из-за того, что он перестал делать членские взносы.
Теги: Галатасарай
Вчера, 23:20
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