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Деле Алли: Дефо уже можно считать легендой

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли восхитился игрой 34-летнего форварда "Сандерленда" Джермейна Дефо.

"Дефо — невероятный игрок, которого уже можно считать легендой. Потрясающе, что он всё ещё борется за место в основном составе сборной Англии и забивает за неё.

Это важный пример для молодых игроков", — цитирует Алли Goal.com.
Теги: Алли Сборная Англии
Вчера, 23:45
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