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Олег Веретенников: сборной России нужно как-то перестроиться и поверить в себя

Экс-форвард сборной России Олег Веретенников высказался относительно предстоящего товарищеского матча национальной команды с Бельгией.

"Бельгия играет в быстрый футбол и использует высокий прессинг. Даже без Азара в составе команды есть такие сильные игроки, как Лукаку, Мертенс, Карраско, Наингголан. Если честно, в сборной Бельгии практически на всех позициях выступают топ-игроки.

Если мы уступаем по мощи и быстроте сборной Кот-д’Ивуара, которая провалила последний чемпионат Африки, то с Бельгией будет очень непросто. У нас есть проблемы и в обороне, и в атаке.

Нам не хватает агрессии: в матче с Кот-д’Ивуаром вся опасность воротам соперника исходила со "стандартов" и дальних ударов. Команде нужно как-то перестроиться, поверить в себя", - цитируют Веретенникова "Известия".
Теги: Веретенников Сборная России
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: Александр Тула Тула (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Им пофигизм убрать нужно ко всему, что касается игры за сборную страны!!!
Регистрация: 31.07.2015
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