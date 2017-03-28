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Виктор Васин: давление на судей – это теперь мировая практика
Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин рассказал о тенденции в общении игроков с судьями на поле.
– Акинфеев производит впечатление самого сурового человека в сборной.
– Возможно, у журналистов складывается такое впечатление. Я с ним общаюсь больше, чем кто-либо. Он абсолютно нормальный, общительный человек.
– Он стал капитаном, хотя голкиперу неудобно общаться с судьями – бегать далеко.
– Я не думаю, что это проблема. Сейчас с судьями все любят поговорить.
– Мне всегда было интересно: почему игроки так яро оспаривают желтые карточки? Сколько я смотрел футбол, ни разу не видел, чтобы игроку удалось убедить арбитра отменить карточку.
– Если фола не было, но тебе дали предупреждение, то ты можешь своей реакцией заставить судью быть лояльнее в следующих эпизодах. Давление на судей – это теперь мировая практика.
– Сейчас судьи достаточно суровы. Уже нет таких, как Пьерлуиджи Коллина, который все делал с улыбкой?
– У всех свой стиль. В РФПЛ Егоров достаточно на позитиве. Москалев, наоборот, суровый, даже по его походке видно. Может ответить неслабо.
Чемпионат
– Акинфеев производит впечатление самого сурового человека в сборной.
– Возможно, у журналистов складывается такое впечатление. Я с ним общаюсь больше, чем кто-либо. Он абсолютно нормальный, общительный человек.
– Он стал капитаном, хотя голкиперу неудобно общаться с судьями – бегать далеко.
– Я не думаю, что это проблема. Сейчас с судьями все любят поговорить.
– Мне всегда было интересно: почему игроки так яро оспаривают желтые карточки? Сколько я смотрел футбол, ни разу не видел, чтобы игроку удалось убедить арбитра отменить карточку.
– Если фола не было, но тебе дали предупреждение, то ты можешь своей реакцией заставить судью быть лояльнее в следующих эпизодах. Давление на судей – это теперь мировая практика.
– Сейчас судьи достаточно суровы. Уже нет таких, как Пьерлуиджи Коллина, который все делал с улыбкой?
– У всех свой стиль. В РФПЛ Егоров достаточно на позитиве. Москалев, наоборот, суровый, даже по его походке видно. Может ответить неслабо.
Чемпионат
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