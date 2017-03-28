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В Мексике нападающий упросил судью не назначать пенальти (видео)

Нападающий мексиканского клуба "Монаркас Морелия" Луис Габриэль Рей обратился к главному арбитру с просьбой отменить пенальти во время товарищеского матча против команды "Америка".

На 33-й минуте встречи судья назначил пенальти за игру рукой защитника "Америки" в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.

ВИДЕО - здесь

lenta.ru
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
кое-кто, длинный и деревянный, оторвавшись от сиськи орзул, почесав затылок, произнес: форвардишка....


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
честно!
п.с что-то подобное назначат сопернику Спартака..когда счет будет 3-0 в пользу Спартака..

и я надеюсь наши порядочные ребята поступят также.. а если назначат.. то будет бить вратарь в угловой флажок..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:10) #
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Даже страшно подумать, что сделают наши профессионалы судье сегодня вечером, чтобы не проиграть.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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