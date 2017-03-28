В Мексике нападающий упросил судью не назначать пенальти (видео)

Нападающий мексиканского клуба "Монаркас Морелия" Луис Габриэль Рей обратился к главному арбитру с просьбой отменить пенальти во время товарищеского матча против команды "Америка".На 33-й минуте встречи судья назначил пенальти за игру рукой защитника "Америки" в собственной штрафной площади. Однако Рей сообщил судье, что мяч не попал в руку соперника, после чего судья отменил пенальти.