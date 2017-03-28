"Шальке" летом может продать Евгения Коноплянку

"Шальке" может отпустить украинского хавбека Евгения Коноплянку в другой клуб, информирует Revier Sport.



Руководство намерено продать 27-летнего игрока, если он до конца сезона не начнет приносить пользу команде.



По информации СМИ, "Шальке" намерен выручить от продажи Коноплянки 12 млн евро.