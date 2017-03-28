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"Шальке" летом может продать Евгения Коноплянку

"Шальке" может отпустить украинского хавбека Евгения Коноплянку в другой клуб, информирует Revier Sport.

Руководство намерено продать 27-летнего игрока, если он до конца сезона не начнет приносить пользу команде.

По информации СМИ, "Шальке" намерен выручить от продажи Коноплянки 12 млн евро.
Теги: Шальке Коноплянка
Сегодня, 11:52
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
в синит перейдет, к другу-"бандерлогу" Тимощуку


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
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пошла Коноплянка по рукам


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
он же в Шальке в аренде из Севильи
Регистрация: 16.03.2010
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