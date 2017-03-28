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Артем Дзюба: операция мне не нужна, работаю аккуратно

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, что ему не потребуется операция на колене.

"Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно. Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

Угроза моей карьере из-за этой травмы? Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое.

Держим все под контролем, но проблемы надо решать. Все идет своим чередом, я работаю, нахожусь под контролем доктора", – цитирует Дзюбу "СЭ".
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:28
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23
(3)
№23 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Спартачку полюбому забьет...или аккуратно пенальти заработает

Глушаков его "вылечит",а может и камни раньше это сделают
Регистрация: 6.04.2016
№22 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:31) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
На улицу сегодня не выходи , там ветерок , а ты и без него как сноп валишься...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№21 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Спартачку полюбому забьет...или аккуратно пенальти заработает


И самое ГЛАВНОЕ НЕОДНОКРАТНО!!!!
Регистрация: 14.12.2016
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:07) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Спартачку полюбому забьет...или аккуратно пенальти заработает


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:06) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
покупатель случайно не "газпром-нефть?"


СЕТЬ АПТЕК "БРОММЕНТАЛЬ"


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№18 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 15:58) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Операция не нужна,тока чуток язычок подрезать и пусть резвится дальше!
Регистрация: 14.02.2007
№17 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:55) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
покупатель случайно не "газпром-нефть?"


Смеешься? Тогда помрут не только ВАШИ бабки, они еще и дедов своих перевешают в свинарнике.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:54) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Ситуация в розничной торговле топливом сложилась настолько тяжелая, что из заправочного бизнеса начали выходить даже крупнейшие компании. «ЛУКойл» намерен продать около трети своих АЗС в России из-за неблагоприятной конъюнктуры. Представители топливного рынка говорят, что благодаря «налоговому маневру» «розница» буквально на грани разорения.

покупатель случайно не "газпром-нефть?"


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 15:53) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Колено не колено, но свои 12-15 забьет и это гуд...
Регистрация: 15.03.2009
№14 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
небесная кара настигла дзюбу за его длинный язык!


Не кидайся словами, за любое слово надо отвечать, и ответка вашим "базарам" уже пошла:

Ситуация в розничной торговле топливом сложилась настолько тяжелая, что из заправочного бизнеса начали выходить даже крупнейшие компании. «ЛУКойл» намерен продать около трети своих АЗС в России из-за неблагоприятной конъюнктуры. Представители топливного рынка говорят, что благодаря «налоговому маневру» «розница» буквально на грани разорения.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
небесная кара настигла дзюбу за его длинный язык!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Кепончег УЕФА
можно еще головой вперёд. воткнулся, провернулся, заголосил, пенальти

Газонов на таких не напасешься. Кто после будет ремонтировать эти кротовые норы в газоне???

Хотя все очень показательно - в штрафной пять лунок - значит пять раз Артем выпрашивал пенальти.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Buiser812
Вас с Кокориным отправить бы на дальний восток и не видеть ни слышать

лучше в космос или в газовую камеру


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№10 Написал: _бояра_ (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Батька
Цитата: lisenok
Да, это тот случай когда и операция не поможет!

только по смене пола ))


Ну сменит пол это БРЕВНО. И кого же он этим заинтересует?
Регистрация: 10.02.2017
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Падай только на спину,

можно еще головой вперёд. воткнулся, провернулся, заголосил, пенальти.


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: Батька (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: lisenok
Да, это тот случай когда и операция не поможет!

только по смене пола ))
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 14:57) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, это тот случай когда и операция не поможет!
Регистрация: 21.08.2012
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:57) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну так если падать как подкошенный на оба колена от любого касания в штрафной то дв.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:56) #
  • +5
  •  (11)

100% в следующем туре выйдет и отыграет весь матч, просто в товарниках за сборную денег мало дают ! Дали бы пару серебрянников побежал бы до Сочи пешком и весь матч отпахал ... а так да типа колено, но операции не надо ... все норм но не сыграю )))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:52) #
  • +2
  •  (12)

Падай только на спину, Артем! Сбереги себя для российского футбола.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (11)

Артем аккуратно теперь в штрафной падай, не на колено, руку подставляй ... ясное дело колено заболит десятки падений каждый матч ... кто бы не дотронулся сразу валится !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 14:49) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Рубин»
игрочишка ,работаешь как упасть красиво при игре с рубином и заработать пенальти.. ...smile
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:42) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Вас с Кокориным отправить бы на дальний восток и не видеть ни слышать.


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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