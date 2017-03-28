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Дмитрий Селюк: тема с Багайоко закрыта, даже если "Зенит" предложит в три раза больше
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что предложил "Ростову" услуги защитника "Сент-Трюйдена" и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко и форварда "Балтики" Абдулы Гафара.
"Не знаю, откуда журналист взял эту информацию. Тема с Багайоко закрыта. Я договорился по этому футболисту с клубом РФПЛ и держу своё слово. Даже если условный "Зенит" сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось.
Что касается Гафара, то его контракт заканчивается летом. И поверьте, им интересуется не только "Ростов". Это нормально", - цитирует Селюка "Чемпионат".
"Не знаю, откуда журналист взял эту информацию. Тема с Багайоко закрыта. Я договорился по этому футболисту с клубом РФПЛ и держу своё слово. Даже если условный "Зенит" сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось.
Что касается Гафара, то его контракт заканчивается летом. И поверьте, им интересуется не только "Ростов". Это нормально", - цитирует Селюка "Чемпионат".
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