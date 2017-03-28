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Дмитрий Селюк: тема с Багайоко закрыта, даже если "Зенит" предложит в три раза больше

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что предложил "Ростову" услуги защитника "Сент-Трюйдена" и сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко и форварда "Балтики" Абдулы Гафара.

"Не знаю, откуда журналист взял эту информацию. Тема с Багайоко закрыта. Я договорился по этому футболисту с клубом РФПЛ и держу своё слово. Даже если условный "Зенит" сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось.

Что касается Гафара, то его контракт заканчивается летом. И поверьте, им интересуется не только "Ростов". Это нормально", - цитирует Селюка "Чемпионат".
Теги: Селюк
Сегодня, 14:55
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8
(3)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Даже если условный "Зенит" сейчас предложил бы в три раза больше, то уже ничего бы не получилось.

Походу, только в десять раз теперь нужно переплатить.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: Buiser812 (Сегодня, 16:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Он уже бесит больше нашего любимого мегаинсайдера neutral_face


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№6 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
ДМИТРИЙ СЕЛЮК: ТЕМА С БАГАЙОКО ЗАКРЫТА!!!


И топнул толстой ножкой! expressionless
Регистрация: 26.12.2008
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:31) #
  • +4
  •  (10)

Селюк идиот!!! Зенит не покупает негров!!!!
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:10) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ладно бы речь шла о Тьемуэ Бакайоко из Монако, а то тут столько чести какому-то крайку из задрипанного Сент-Трюйдена
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:09) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Селюк,твое слово ничего не стоит.Ты балаболка,что не раз уже подтверждал.И если бы Зенит тебе в три раза больше предложил,то ты бы все свои слова забыл и втюхал бы им очередную свою африканскую посредственность.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:06) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Закройте тему с Селюком навсегда. Надоел чушь нести.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:02) #
  • +6
  •  (10)

laughing как ты заепал уже Селюк !!
Регистрация: 9.09.2016
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