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Роман Широков: что хорошего увидел в матче с Кот-д’Ивуаром? Стадион хороший (видео)
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков дал свою оценку увиденному в товарищеском матче национальной команды с Кот-д’Ивуаром, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Что Вы видели по матчу с Кот-д’Ивуаром, какой футбол?
- Ну приблизительно то же, что и Вы. Что и остальные болельщики. Хотели увидеть более качественную игру, но, к сожалению, ребята ее не продемонстрировали. Почему? Трудно сказать. Естественно, они хотели сыграть лучше, но получилось так, как получилось.
Новая тактика 3-5-2? Какая ж она новая? Они уже пятый матч играют по этой тактике, уже приблизительно знают, что делать. Кот-д’Ивуар, наверное, тоже приехал сюда не просто так, какие-то элементы отработал. Они играли вторым номером, но мы, к сожалению, не смогли хорошо контролировать мяч и выходить в зоны, чтобы дальше развивать опасные атаки.
- Какие-то позитивные моменты увидели? Что было хорошо?
- Стадион был хороший. Мне понравился (смеется).
- Свист заслужила команда?
- Если свистят, то, конечно, заслужила. Я думаю, просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. На домашней арене в атаке хотят видеть более качественную игру. К сожалению, ее не получилось.
- Вы сидели в ложе со Смоловым, Мамаевым, Глушаковым, что они говорили об игре?
- Мы игру не обсуждали. Просто бросилось в глаза, что центральные полузащитники, защитники мало передач отдавали в разрывы между линиями соперника. Старались выходить из обороны длинными передачами. Даже если Саша Бухаров там цеплялся, то дальше продолжения у нас не следовало. Атаки две прошли всего хороших фланговых.
- Что Вы видели по матчу с Кот-д’Ивуаром, какой футбол?
- Ну приблизительно то же, что и Вы. Что и остальные болельщики. Хотели увидеть более качественную игру, но, к сожалению, ребята ее не продемонстрировали. Почему? Трудно сказать. Естественно, они хотели сыграть лучше, но получилось так, как получилось.
Новая тактика 3-5-2? Какая ж она новая? Они уже пятый матч играют по этой тактике, уже приблизительно знают, что делать. Кот-д’Ивуар, наверное, тоже приехал сюда не просто так, какие-то элементы отработал. Они играли вторым номером, но мы, к сожалению, не смогли хорошо контролировать мяч и выходить в зоны, чтобы дальше развивать опасные атаки.
- Какие-то позитивные моменты увидели? Что было хорошо?
- Стадион был хороший. Мне понравился (смеется).
- Свист заслужила команда?
- Если свистят, то, конечно, заслужила. Я думаю, просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. На домашней арене в атаке хотят видеть более качественную игру. К сожалению, ее не получилось.
- Вы сидели в ложе со Смоловым, Мамаевым, Глушаковым, что они говорили об игре?
- Мы игру не обсуждали. Просто бросилось в глаза, что центральные полузащитники, защитники мало передач отдавали в разрывы между линиями соперника. Старались выходить из обороны длинными передачами. Даже если Саша Бухаров там цеплялся, то дальше продолжения у нас не следовало. Атаки две прошли всего хороших фланговых.
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