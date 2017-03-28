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Роман Широков: что хорошего увидел в матче с Кот-д’Ивуаром? Стадион хороший (видео)

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков дал свою оценку увиденному в товарищеском матче национальной команды с Кот-д’Ивуаром, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Что Вы видели по матчу с Кот-д’Ивуаром, какой футбол?

- Ну приблизительно то же, что и Вы. Что и остальные болельщики. Хотели увидеть более качественную игру, но, к сожалению, ребята ее не продемонстрировали. Почему? Трудно сказать. Естественно, они хотели сыграть лучше, но получилось так, как получилось.

Новая тактика 3-5-2? Какая ж она новая? Они уже пятый матч играют по этой тактике, уже приблизительно знают, что делать. Кот-д’Ивуар, наверное, тоже приехал сюда не просто так, какие-то элементы отработал. Они играли вторым номером, но мы, к сожалению, не смогли хорошо контролировать мяч и выходить в зоны, чтобы дальше развивать опасные атаки.

- Какие-то позитивные моменты увидели? Что было хорошо?

- Стадион был хороший. Мне понравился (смеется).

- Свист заслужила команда?

- Если свистят, то, конечно, заслужила. Я думаю, просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. На домашней арене в атаке хотят видеть более качественную игру. К сожалению, ее не получилось.

- Вы сидели в ложе со Смоловым, Мамаевым, Глушаковым, что они говорили об игре?

- Мы игру не обсуждали. Просто бросилось в глаза, что центральные полузащитники, защитники мало передач отдавали в разрывы между линиями соперника. Старались выходить из обороны длинными передачами. Даже если Саша Бухаров там цеплялся, то дальше продолжения у нас не следовало. Атаки две прошли всего хороших фланговых.
Теги: Широков Сборная России Rвидео
Сегодня, 15:29
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4
(2)
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
На таком классном стадионе, так классно проиграли..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
joy стадион и правда отличный


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (5)
online

Наконец - то он увидел себя со стороны))
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • -4
  •  (6)

Роман, если честно, в сборный ты тоже не блистал, никогда.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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