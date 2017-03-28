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Роман Широков: лимит убил нам целое поколение игроков? Я так не считаю

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал свое мнение об уровне футболистов нынешней национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.

- После поражения от Кот-д’Ивуара говорят, что виноват лимит, что он убил нам целое поколение?

- Я не думаю, что это лимит убил, просто качество выпускаемых футболистов упало. Связано это, наверное, с тренерами, которые занимались раньше, они из-за безденежья или других факторов уходили из этой профессии, и ребятами занимались другие специалисты. Мне кажется, в этом и заключается проблема. Сейчас нужно главные силы бросить на развитие детско-юношеского футбола.

- В России есть сейчас игроки, способные отдавать такие передачи (обостряющие в свободные зоны, - прим. ред.)?

- Безусловно. Сегодня, надеюсь, Дзагоев появится - уже большой плюс. Возможно, Глушаков. По каким-то причинам Шатов не играет, Мамаев тоже. Резерв-то у нас кадровый большой. Если эти ребята вернутся, то игра будет совсем другой. Но и те, кто сейчас играет, тоже должны понимать, что чтобы их вызывали дальше, они должны показывать несколько другой футбол.

- Вас удивляет, что нет в сборной Игоря Денисова, например?

- Меня удивляет, но состав выбирает главный тренер. Если он не видит его, значит не видит. Но в принципе, на отборе к Евро связка Денисов - Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. Притом, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, что стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.

- Кто еще своей игрой заслуживает вызова в сборную, но не вызывается?

- Вроде все на месте. Я бы еще Кокорина вызвал. Просто мы готовимся к Кубку конфедераций-2017, и 90% что он там будет, если не помешают травмы. Мамаев? Он сыграл-то после травмы полторы игры. Сейчас он наберет форму, и, думаю, будет другой разговор. По тому, как он вышел с "Локомотивом" вопросов, будет он играть или нет, быть не должно.
Теги: Широков Сборная России
Сегодня, 15:47
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№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Чтобы что-то убить,надо это сначала родить...
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:38) #
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послушаешь, прям идеальные все игроки, топ, но почему то ни результата, ни игры нет...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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