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Роман Широков: лимит убил нам целое поколение игроков? Я так не считаю
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал свое мнение об уровне футболистов нынешней национальной команды, передает корреспондент Rusfootball.info.
- После поражения от Кот-д’Ивуара говорят, что виноват лимит, что он убил нам целое поколение?
- Я не думаю, что это лимит убил, просто качество выпускаемых футболистов упало. Связано это, наверное, с тренерами, которые занимались раньше, они из-за безденежья или других факторов уходили из этой профессии, и ребятами занимались другие специалисты. Мне кажется, в этом и заключается проблема. Сейчас нужно главные силы бросить на развитие детско-юношеского футбола.
- В России есть сейчас игроки, способные отдавать такие передачи (обостряющие в свободные зоны, - прим. ред.)?
- Безусловно. Сегодня, надеюсь, Дзагоев появится - уже большой плюс. Возможно, Глушаков. По каким-то причинам Шатов не играет, Мамаев тоже. Резерв-то у нас кадровый большой. Если эти ребята вернутся, то игра будет совсем другой. Но и те, кто сейчас играет, тоже должны понимать, что чтобы их вызывали дальше, они должны показывать несколько другой футбол.
- Вас удивляет, что нет в сборной Игоря Денисова, например?
- Меня удивляет, но состав выбирает главный тренер. Если он не видит его, значит не видит. Но в принципе, на отборе к Евро связка Денисов - Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. Притом, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, что стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.
- Кто еще своей игрой заслуживает вызова в сборную, но не вызывается?
- Вроде все на месте. Я бы еще Кокорина вызвал. Просто мы готовимся к Кубку конфедераций-2017, и 90% что он там будет, если не помешают травмы. Мамаев? Он сыграл-то после травмы полторы игры. Сейчас он наберет форму, и, думаю, будет другой разговор. По тому, как он вышел с "Локомотивом" вопросов, будет он играть или нет, быть не должно.
- После поражения от Кот-д’Ивуара говорят, что виноват лимит, что он убил нам целое поколение?
- Я не думаю, что это лимит убил, просто качество выпускаемых футболистов упало. Связано это, наверное, с тренерами, которые занимались раньше, они из-за безденежья или других факторов уходили из этой профессии, и ребятами занимались другие специалисты. Мне кажется, в этом и заключается проблема. Сейчас нужно главные силы бросить на развитие детско-юношеского футбола.
- В России есть сейчас игроки, способные отдавать такие передачи (обостряющие в свободные зоны, - прим. ред.)?
- Безусловно. Сегодня, надеюсь, Дзагоев появится - уже большой плюс. Возможно, Глушаков. По каким-то причинам Шатов не играет, Мамаев тоже. Резерв-то у нас кадровый большой. Если эти ребята вернутся, то игра будет совсем другой. Но и те, кто сейчас играет, тоже должны понимать, что чтобы их вызывали дальше, они должны показывать несколько другой футбол.
- Вас удивляет, что нет в сборной Игоря Денисова, например?
- Меня удивляет, но состав выбирает главный тренер. Если он не видит его, значит не видит. Но в принципе, на отборе к Евро связка Денисов - Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. Притом, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, что стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.
- Кто еще своей игрой заслуживает вызова в сборную, но не вызывается?
- Вроде все на месте. Я бы еще Кокорина вызвал. Просто мы готовимся к Кубку конфедераций-2017, и 90% что он там будет, если не помешают травмы. Мамаев? Он сыграл-то после травмы полторы игры. Сейчас он наберет форму, и, думаю, будет другой разговор. По тому, как он вышел с "Локомотивом" вопросов, будет он играть или нет, быть не должно.
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