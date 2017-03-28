Роман Широков: Кутепов парень достаточно разумный, думаю, он исправится

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру защитника Ильи Кутепова в матче национальной команды с Кот-д’Ивуаром, передает корреспондент Rusfootball.info.



- У нас много талантливых центральных защитников, но вот эта ошибка Кутепова в матче с Кот-д’Ивуаром... В чем причина и как можно оценить его игру?



- К сожалению, его ошибка на протяжении матча повторялась еще дважды. Когда нападающий его продавливал. Наверное, тренеры подскажут ему, как нужно действовать. Он парень достаточно разумный, исправит это. Если мы два гола пропускам, наверное, не очень хорошо это характеризует нашу защиту.



- Акинфеев говорил, что наш чемпионат недостаточно конкурентноспособен, однако мы видим, что уезжает только молодежь и то в клубы второго порядка. Это проблема?



- Ну, мы же хотим уехать в хорошие клубы? А они нас не будут брать, если мы себя нигде не проявили. Чтобы уехать в хороший европейский клуб, нужно проявить себя в еврокубках или на матчах сборных. Матчи сборных, как вы видите, нам в последнее время не удаются. А в еврокубках - мы даже если выходим в 1/8, то по групповому этапу там не оценивают. А в плей-офф мы недостаточно хорошо выступаем. Поэтому уехать тем людям, которые сейчас в сборной, не представляется возможным. Молодые уезжают, если они там зацепятся и будут играть - будет отлично.



- Вам не кажется, что зенитовцев должно быть больше в сборной?



- Травмирован Смольников, Шатов - не знаю, что с ним. У Дзюбы тоже травма. Два есть... Всегда из "Зенита" 5-6 человек вызывалось.



- У Дзюбы действительно такая травма, что она угрожает его карьере?



- У него довольно тяжелая травма, но он играет. Риск в том, что он может пропустить достаточно много времени, если не дай бог что-то случится. Я это имел ввиду. Если ты пропускаешь много времени, неизвестно как сложится реабилитация и восстановление, вдруг что-то не так пойдет.



- Черчесов пропагандирует блочный принцип построения команды..



- Блочный принцип - да, только он не работает. Нападение у нас из "Ростова", но если взять защиту, то игроки из разных команд. Выходит, блоком выступило только нападение.



- Кажется, что из сборной пытаются сделать "Ростов", по той же схеме играют. Может и тренера пригласить из "Ростова"?



- А может, из сборной пытаются сделать "Челси"? У них такая же модель. Там другие исполнители, поэтому их игра смотрится немного по-другому, вот и все. Никто ничего не пытается сделать. Просто схему подбирают под игроков. Возможно, нужно варьировать. Если 3-5-2 не идет, попробовать другую схему.