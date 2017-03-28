Роберто Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет, а Миранчук - большой талант (видео)

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после товарищеского матча с Россией (3:3) похвалил своих игроков и футболистов соперника, в составе которого выделил полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, а также остался очень доволен стадионом и приёмом в Сочи.
-Мы сильно разочарованы, и скрывать это бессмысленно. Мы приехали в Россию показать хороший футбол, но очень неприятно упускать победу, ведя с разницей в два мяча. С другой стороны, мы попробовали что-то новое, разнообразили состав, дали шанс Юри Тилемансу проверили ряд футболистов, да и большую часть матча играли неплохо. Проблема была в том, что мы играли товарищескую игру и немного не дожали соперника.
- Что послужило причиной провала в концовке? Потеря концентрации или 6 замен так повлияли?
- И то, и то. Очень хотелось сделать шесть замен, мне хотелось посмотреть многих футболистов. В официальном матче такой ситуации бы не было. Но зато мы поняли, как играть с Россией и как играть против схемы 3-5-2, которую она использовала. И многие игрока, как Насер Шадли, показали себя очень хорошо.
- Повлияли ли на игроков Ваши слова после матча с Грецией о недопустимости индивидуальных ошибок?
- Последний гол не был именно ошибкой, поскольку Дембеле сыграли достойно, как и остальные. Но Россия имела огромное желание сравнять счёт и додавила нас. Поэтому нельзя говорить, что кто-то допустил конкретные ошибки. Я бы предпочёл выигрывать квалификационные матчи и не выигрывать товарищеские. Учитывая первые 70 минут, в команде сохраняется позитивная атмосфера, поэтому нам нужно дорабатывать, дожимать и доказывать, что мы победители.
- Насколько Вас удовлетворила игра Юри Тилеманса И Томаса Фуке?
- Они сыграли хорошо, но всё-таки они должны были стать частью команды, которая победила. С первых дней тренировок я понял, что Тилеманс - особенный игрок, которого очень сложно оставить вне стартового состава.
- Кого бы вы могли выделить в сборной России?
- Мне очень нравится Миранчук. Это очень большой талант. Ему всего 21 год, его ждет очень большое будущее. Да и в целом сборная России сыграла замечательно, показала очень хороший уровень.
- Сегодня у нас в России появился новый футбольный стадион международного уровня, Ваше мнение об арене?
- Нас замечательно приняли в Сочи. «Фишт» - это лучший стадион, на котором мне доводилось бывать за последние семь лет. Все участвуют над тем, чтобы сделать что-то хорошее. Чувствуется, что приближаются Кубок Конфедераций, чемпионат мира. Хочу поздравить вас с таким замечательным стадионом и полем.
- Сборная Бельгии в основном атаковала левым флангом. Так было задумано, потому что у России в этой зоне играет полузащитник Самедов?
- Нет, такой установки не было. Мы старались атаковать по обоим флангам, яхотя мы действительно провели больше опасных атак через эту зону.
- Хотели бы Вы ещё раз сыграть со сборной России, что бы поменяли в таком случае?
- Если я опоздаю на рейс, будете виноваты Вы (улыбается). С удовольствием бы сыграли с Россией, потому что это бы означало, что мы прошли квалификацию на чемпионат мира, так как Россия - уже участник чемпионата мира.
-Мы сильно разочарованы, и скрывать это бессмысленно. Мы приехали в Россию показать хороший футбол, но очень неприятно упускать победу, ведя с разницей в два мяча. С другой стороны, мы попробовали что-то новое, разнообразили состав, дали шанс Юри Тилемансу проверили ряд футболистов, да и большую часть матча играли неплохо. Проблема была в том, что мы играли товарищескую игру и немного не дожали соперника.
- Что послужило причиной провала в концовке? Потеря концентрации или 6 замен так повлияли?
- И то, и то. Очень хотелось сделать шесть замен, мне хотелось посмотреть многих футболистов. В официальном матче такой ситуации бы не было. Но зато мы поняли, как играть с Россией и как играть против схемы 3-5-2, которую она использовала. И многие игрока, как Насер Шадли, показали себя очень хорошо.
- Повлияли ли на игроков Ваши слова после матча с Грецией о недопустимости индивидуальных ошибок?
- Последний гол не был именно ошибкой, поскольку Дембеле сыграли достойно, как и остальные. Но Россия имела огромное желание сравнять счёт и додавила нас. Поэтому нельзя говорить, что кто-то допустил конкретные ошибки. Я бы предпочёл выигрывать квалификационные матчи и не выигрывать товарищеские. Учитывая первые 70 минут, в команде сохраняется позитивная атмосфера, поэтому нам нужно дорабатывать, дожимать и доказывать, что мы победители.
- Насколько Вас удовлетворила игра Юри Тилеманса И Томаса Фуке?
- Они сыграли хорошо, но всё-таки они должны были стать частью команды, которая победила. С первых дней тренировок я понял, что Тилеманс - особенный игрок, которого очень сложно оставить вне стартового состава.
- Кого бы вы могли выделить в сборной России?
- Мне очень нравится Миранчук. Это очень большой талант. Ему всего 21 год, его ждет очень большое будущее. Да и в целом сборная России сыграла замечательно, показала очень хороший уровень.
- Сегодня у нас в России появился новый футбольный стадион международного уровня, Ваше мнение об арене?
- Нас замечательно приняли в Сочи. «Фишт» - это лучший стадион, на котором мне доводилось бывать за последние семь лет. Все участвуют над тем, чтобы сделать что-то хорошее. Чувствуется, что приближаются Кубок Конфедераций, чемпионат мира. Хочу поздравить вас с таким замечательным стадионом и полем.
- Сборная Бельгии в основном атаковала левым флангом. Так было задумано, потому что у России в этой зоне играет полузащитник Самедов?
- Нет, такой установки не было. Мы старались атаковать по обоим флангам, яхотя мы действительно провели больше опасных атак через эту зону.
- Хотели бы Вы ещё раз сыграть со сборной России, что бы поменяли в таком случае?
- Если я опоздаю на рейс, будете виноваты Вы (улыбается). С удовольствием бы сыграли с Россией, потому что это бы означало, что мы прошли квалификацию на чемпионат мира, так как Россия - уже участник чемпионата мира.
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