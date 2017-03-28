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Роберто Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет, а Миранчук - большой талант (видео)

Роберто Мартинес: "Фишт" - лучший стадион, на котором я был за последние 7 лет, а Миранчук - большой талант (видео)Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после товарищеского матча с Россией (3:3) похвалил своих игроков и футболистов соперника, в составе которого выделил полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, а также остался очень доволен стадионом и приёмом в Сочи.



-Мы сильно разочарованы, и скрывать это бессмысленно. Мы приехали в Россию показать хороший футбол, но очень неприятно упускать победу, ведя с разницей в два мяча. С другой стороны, мы попробовали что-то новое, разнообразили состав, дали шанс Юри Тилемансу проверили ряд футболистов, да и большую часть матча играли неплохо. Проблема была в том, что мы играли товарищескую игру и немного не дожали соперника.

- Что послужило причиной провала в концовке? Потеря концентрации или 6 замен так повлияли?

- И то, и то. Очень хотелось сделать шесть замен, мне хотелось посмотреть многих футболистов. В официальном матче такой ситуации бы не было. Но зато мы поняли, как играть с Россией и как играть против схемы 3-5-2, которую она использовала. И многие игрока, как Насер Шадли, показали себя очень хорошо.

- Повлияли ли на игроков Ваши слова после матча с Грецией о недопустимости индивидуальных ошибок?

- Последний гол не был именно ошибкой, поскольку Дембеле сыграли достойно, как и остальные. Но Россия имела огромное желание сравнять счёт и додавила нас. Поэтому нельзя говорить, что кто-то допустил конкретные ошибки. Я бы предпочёл выигрывать квалификационные матчи и не выигрывать товарищеские. Учитывая первые 70 минут, в команде сохраняется позитивная атмосфера, поэтому нам нужно дорабатывать, дожимать и доказывать, что мы победители.

- Насколько Вас удовлетворила игра Юри Тилеманса И Томаса Фуке?

- Они сыграли хорошо, но всё-таки они должны были стать частью команды, которая победила. С первых дней тренировок я понял, что Тилеманс - особенный игрок, которого очень сложно оставить вне стартового состава.

- Кого бы вы могли выделить в сборной России?

- Мне очень нравится Миранчук. Это очень большой талант. Ему всего 21 год, его ждет очень большое будущее. Да и в целом сборная России сыграла замечательно, показала очень хороший уровень.

- Сегодня у нас в России появился новый футбольный стадион международного уровня, Ваше мнение об арене?

- Нас замечательно приняли в Сочи. «Фишт» - это лучший стадион, на котором мне доводилось бывать за последние семь лет. Все участвуют над тем, чтобы сделать что-то хорошее. Чувствуется, что приближаются Кубок Конфедераций, чемпионат мира. Хочу поздравить вас с таким замечательным стадионом и полем.

- Сборная Бельгии в основном атаковала левым флангом. Так было задумано, потому что у России в этой зоне играет полузащитник Самедов?

- Нет, такой установки не было. Мы старались атаковать по обоим флангам, яхотя мы действительно провели больше опасных атак через эту зону.

- Хотели бы Вы ещё раз сыграть со сборной России, что бы поменяли в таком случае?

- Если я опоздаю на рейс, будете виноваты Вы (улыбается). С удовольствием бы сыграли с Россией, потому что это бы означало, что мы прошли квалификацию на чемпионат мира, так как Россия - уже участник чемпионата мира.
Теги: Сборная Бельгии Мартинес Сборная России Rвидео
Вчера, 23:09
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№2 Написал: interested (Сегодня, 00:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стадион - шедевр, верно, но не надо сравнивать его с Миранчуком.
Юрий Семин: «Герой» – громкое слово для Миранчука. В чем тут геройство — забить в товарищеском матче?»
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Космос Россия (Вчера, 23:21) #
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А сколько вам заплатили за ничью? Тут многие уверены,что сб Бельгии "отработала" договорняк!
Регистрация: 13.07.2015
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