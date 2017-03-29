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Кевин Миральяс: когда бил пенальти, знал, что Акинфеев все время прыгает

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Миральяс прокомментировал товарищеский матч с командой России (3:3) и и свой гол в ворота Игоря Акинфеева.

"Мне повезло с пенальти. Хотя я знал, что этот вратарь все время прыгает. Сыграл так, как от меня просили. Постарался показать свой максимум, и удалось забить гол. Но результатом я сильно разочарован.

Мы вели в два мяча и упустили победу, тяжело это принять. Мы контролировали игру, кроме последних 20 минут. Нужно извлечь уроки, через 14 месяцев начнется чемпионат мира", - цитирует Миральяса RTBF.
Теги: Сборная Бельгии Акинфеев Сборная России
Сегодня, 00:31
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(1)
№2 Написал: spartak1975 (Сегодня, 03:08) #
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Так у петухов физиология такая
Регистрация: 17.11.2009
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Беленов бы лучше справился в этой ситуации.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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