Кевин Миральяс: когда бил пенальти, знал, что Акинфеев все время прыгает

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Миральяс прокомментировал товарищеский матч с командой России (3:3) и и свой гол в ворота Игоря Акинфеева.



"Мне повезло с пенальти. Хотя я знал, что этот вратарь все время прыгает. Сыграл так, как от меня просили. Постарался показать свой максимум, и удалось забить гол. Но результатом я сильно разочарован.



Мы вели в два мяча и упустили победу, тяжело это принять. Мы контролировали игру, кроме последних 20 минут. Нужно извлечь уроки, через 14 месяцев начнется чемпионат мира", - цитирует Миральяса RTBF.