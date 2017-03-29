Кевин Гамейро: видеоповторы убивают футбол (видео)

Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после товарищеского матча с Испанией (0:2) высказался против введения видеоповторов. Во время игры главный арбитр встречи Юнас Эрикссон дважды воспользовался помощью видеоассистентов в ключевых эпизодах встречи."Видеоповторы убивают футбол", - цитирует Гамейро Get Football News France.В начале второй половины игры форвард французов Антуан Гризманн забил в ворота испанской сборной после скидки от партнёра, который находился в офсайде. Боковой арбитр засчитал мяч, однако спустя пару десятков секунд Эрикссон отменил гол после помощи от видеоассистентов, которые передали арбитру, что мяч забит не по правилам.В концовке встречи Херард Деулофеу забил второй мяч Испании в ворота Франции, но боковой рефери усмотрел у него офсайд. Несмотря на это, гол был засчитан после совещания Эрикссона с видеоассистентами, которые сообщили, что положения вне игры у Деулофеу не было.