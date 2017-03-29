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Кевин Гамейро: видеоповторы убивают футбол (видео)

Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после товарищеского матча с Испанией (0:2) высказался против введения видеоповторов. Во время игры главный арбитр встречи Юнас Эрикссон дважды воспользовался помощью видеоассистентов в ключевых эпизодах встречи.

"Видеоповторы убивают футбол", - цитирует Гамейро Get Football News France.

В начале второй половины игры форвард французов Антуан Гризманн забил в ворота испанской сборной после скидки от партнёра, который находился в офсайде. Боковой арбитр засчитал мяч, однако спустя пару десятков секунд Эрикссон отменил гол после помощи от видеоассистентов, которые передали арбитру, что мяч забит не по правилам.

В концовке встречи Херард Деулофеу забил второй мяч Испании в ворота Франции, но боковой рефери усмотрел у него офсайд. Несмотря на это, гол был засчитан после совещания Эрикссона с видеоассистентами, которые сообщили, что положения вне игры у Деулофеу не было.

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Чемпионат
Теги: Сборная Франции Сборная Испании
Сегодня, 00:57
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(2)
№5 Написал: Dmitry Fyodorov (Сегодня, 03:15) #
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online

Да видеоповторы это фу! Это действительно убийство футбола как такового, это даже время отнимает, а оно в футболе идет не так как в хоккее или других видах спорта, оно же "грязное"
Регистрация: 20.02.2017
№4 Написал: pisto (Сегодня, 02:00) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос, допустим, рефери свистит ошибочно офсайд, защита не доигрывает эпизод, забивается гол, затем видеоповтор - гол засчитан?
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 01:33) #
  • +2
  •  (2)

Да, помню, как вместо Ирландии прошли вы на ЧМ, благодаря руки Анри!!
Регистрация: 17.12.2015
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 01:03) #
  • +2
  •  (2)

конечно убивают для проигравших и жуликов smiley
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 01:01) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Было бы наоборот радовался бы
Регистрация: 12.08.2009
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