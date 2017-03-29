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Виталий Мутко: будем поднимать "Кубань"

Президент РФС Виталий Мутко после матча сборных России и Бельгии (3:3) в Сочи по просьбе главы Краснодарского края подошёл к трибуне, где находились активные болельщики "Кубани".

Между чиновником и фанатами состоялась непродолжительная беседа. Мутко получил в подарок шарф краснодарского клуба, а после отметил: "Будем поднимать "Кубань".

Sportbox
Теги: Мутко Кубань
Сегодня, 02:14
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№1 Написал: spartak1975 (Сегодня, 03:11) #
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Моторист он и в Сочи моторист. Завербовался бы лучше бы на лайнер какой круизный.
Регистрация: 17.11.2009
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