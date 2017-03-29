Диего Марадона: я не имею ничего общего с дисквалификацией Месси

Диего Марадона, который до недавнего времени являлся послом ФИФА, высказался относительно слухов, что по его рекомендации форвард аргентинской команды Лионель Месси был дисквалифицирован на четыре отборочных матча к ЧМ-2018.



Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА отстранил от игр капитана "альбиселесте" за оскорбления в адрес помощника главного арбитра игры с Чили (1:0).



"Дисквалификация Месси? Я не имею ничего общего с этим и не знаю, кто санкционировал это наказание", - приводит слова Марадоны El Dia.



Ранее информацию о якобы причастности Марадоны к решению ФИФА распространил в твиттере аргентинский журналист Гонса Ступенего.