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Дмитрий Кириченко: Бердыев в сборной? Зачем обсуждать слухи?
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что не имеет смысла обсуждать слухи о том, что национальную команду может возглавить Курбан Бердыев.
– После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…
– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?
– А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?
– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.
– Неужели?
– Мне непонятно, почему все кричат: "Позор! Катастрофа!" Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.
СЭ
– После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…
– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?
– А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?
– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.
– Неужели?
– Мне непонятно, почему все кричат: "Позор! Катастрофа!" Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.
СЭ
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