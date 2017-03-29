Дмитрий Кириченко: Бердыев в сборной? Зачем обсуждать слухи?

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что не имеет смысла обсуждать слухи о том, что национальную команду может возглавить Курбан Бердыев.– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.– Мне непонятно, почему все кричат: "Позор! Катастрофа!" Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.