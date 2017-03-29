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Дмитрий Кириченко: Бердыев в сборной? Зачем обсуждать слухи?

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко считает, что не имеет смысла обсуждать слухи о том, что национальную команду может возглавить Курбан Бердыев.

– После того как уступили Кот-д’Ивуару, вновь пошли разговоры, что сборную может возглавить Бердыев…

– Без комментариев. Зачем обсуждать слухи?

– А вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?

– Начнем с того, что при нем команда еще ни одного матча не провела в оптимальном составе. Каждый раз из-за травм выпадает группа футболистов. Отсюда эксперименты. Это нормально. Пока есть возможность, надо проверить в деле всех. Да, многое не получается, однако после поражения в Краснодаре на сборную обрушился чрезмерный объем критики.

– Неужели?

– Мне непонятно, почему все кричат: "Позор! Катастрофа!" Кот-д’Ивуар, на секундочку, два года назад стал чемпионом Африки! А мы когда в последний раз что-то выигрывали? Ивуарийцы как на подбор – мощные, быстрые, техничные. Забили великолепные голы. После которых стоит не только поругать наших защитников, но и восхититься мастерством соперника.

СЭ
Теги: Кириченко Сборная России
Сегодня, 09:12
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Поздно ребята. Поезд ушел.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не вижу ничего плохого (как и особо хорошего) в том, что Стас сейчас тренер. воз и ныне там, где и стоял. всякий пиз.д.е.ж.ь про многолетнюю подготовку к ЧМ в России наконец-то закончился (от всяких мудко и прочих) и слава Богу. имеем то, что имеем. других у нас нет. да и не будет. если бы у нас был Месси и мы бы пролетали фанеркой, было бы обидно, но когда по полю гоняет ветром "мусор" из наших игроков, особо обиды на них нет. когда выкладываются - молодцы, а когда мухами ползают, то их надо критиковать и бить палками по всем фронтам, это закон и не мы его придумали.
Регистрация: 14.03.2010
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