Роман Широков перед игрой Россия - Бельгия провел мастер-класс для детей (видео)

В преддверии матча Россия - Бельгия экс-капитан сборной России Роман Широков провёл для детей мастер-класс, в ходе которого показывал как работать с мячом, делать пасы и играть в квадрат.



После этого Широков раздал автографы всем желающим и пообщался с прессой. Более того, каждый из присутствовавших детей получил из рук экс-капитана сборной РФ билет на предстоящий матч.







Rusfootball.info