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Роман Широков перед игрой Россия - Бельгия провел мастер-класс для детей (видео)

В преддверии матча Россия - Бельгия экс-капитан сборной России Роман Широков провёл для детей мастер-класс, в ходе которого показывал как работать с мячом, делать пасы и играть в квадрат.

После этого Широков раздал автографы всем желающим и пообщался с прессой. Более того, каждый из присутствовавших детей получил из рук экс-капитана сборной РФ билет на предстоящий матч.



Rusfootball.info
Теги: Широков Сборная России Rвидео
Сегодня, 12:04
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Под детьми он имел ввиду бельгийцев)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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