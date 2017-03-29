Неймар: еще недавно никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу Парагваем (3:0) и выход в финальный турнир чемпионата мира 2018."Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России. Это признание нашей работы.Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками", – заявил Неймар.