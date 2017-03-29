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Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Жерар Пике: неприятно видеть, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе "Сантьяго Бернабеу" (2)
Неймар: еще недавно никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы
Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу Парагваем (3:0) и выход в финальный турнир чемпионата мира 2018.
"Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России. Это признание нашей работы.
Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками", – заявил Неймар.
Советский спорт
"Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России. Это признание нашей работы.
Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками", – заявил Неймар.
Советский спорт
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