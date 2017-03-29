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Неймар: еще недавно никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал победу Парагваем (3:0) и выход в финальный турнир чемпионата мира 2018.

"Мы гарантировали себе путевку и очень рады, что квалифицировались на турнир в России. Это признание нашей работы.

Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать Бразилию, а теперь все счастливы. Мы реабилитировались перед бразильскими болельщиками", – заявил Неймар.

Советский спорт
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 14:59
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2
(1)
№2 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какая же она мерзкая плакса и симулянтка - с Парагваем пол матча рыдала и валялась...Игрок хоть и неплохой,но своим характером и поведением вызывает только отвращение.
Регистрация: 1.12.2014
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (4)

Хорошо что Бразилия приедет ... без них и ЧМ не тот !!

Еще бы Голандии как то приподняться ... что не говори а Швеция, Болгария не то !!
Регистрация: 9.09.2016
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