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Комиссия РФС еще раз рассмотрит работу судьи Турбина в матче "Амкар" - "Зенит"
Контрольно-квалификационная комиссия РФС в четверг еще раз рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом", сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.
"На заседании, которое пройдет в четверг, также будет рассматриваться работа Турбина в игре "Амкар" - "Зенит". Дело в том, что это планировалось рассмотреть после того, как будут получены дополнительные разъяснения инспектора РФС по данной ситуации.
Речь идет о той ситуации, которая связана с концовкой игры (когда игрок "Зенита" Луиш Нету сорвал атаку "Амкара" с нарушением на Чуме Анене на 86-й минуте, но не получил желтую карточку, которая стала бы для него второй за игру)", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
"На заседании, которое пройдет в четверг, также будет рассматриваться работа Турбина в игре "Амкар" - "Зенит". Дело в том, что это планировалось рассмотреть после того, как будут получены дополнительные разъяснения инспектора РФС по данной ситуации.
Речь идет о той ситуации, которая связана с концовкой игры (когда игрок "Зенита" Луиш Нету сорвал атаку "Амкара" с нарушением на Чуме Анене на 86-й минуте, но не получил желтую карточку, которая стала бы для него второй за игру)", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
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