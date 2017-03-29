Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Комиссия РФС еще раз рассмотрит работу судьи Турбина в матче "Амкар" - "Зенит"

Контрольно-квалификационная комиссия РФС в четверг еще раз рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Зенитом", сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

"На заседании, которое пройдет в четверг, также будет рассматриваться работа Турбина в игре "Амкар" - "Зенит". Дело в том, что это планировалось рассмотреть после того, как будут получены дополнительные разъяснения инспектора РФС по данной ситуации.

Речь идет о той ситуации, которая связана с концовкой игры (когда игрок "Зенита" Луиш Нету сорвал атаку "Амкара" с нарушением на Чуме Анене на 86-й минуте, но не получил желтую карточку, которая стала бы для него второй за игру)", - цитирует Калошина "Р-Спорт".
Теги: Амкар Зенит Турбин
Сегодня, 15:44
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вонючки


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (4)

ККК РФС в любом случае накажет Турбина, потому что не наказать нельзя))))))))

Вместо того, чтобы влепить ему 2 за решения, которые повлияли на результат, ему сейчас пришьют, что он не дал 10 желтых Зениту, половина из которых оказались бы вторыми


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.