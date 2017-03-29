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Эмерсон Палмери получил разрешение выступать за сборную Италии
Защитник римской "Ромы" Эмерсон Палмери дос Сантос получил разрешение выступать за сборную Италии, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
Напомним, что футболист имеет бразильское гражданство, является уроженцем этой страны и воспитанником академии "Сантоса". Однако, его предок - Альфонс Палмери - был рожден в Роззано - пригороде Милана. Это позволило Эмерсону получить итальянское гражданство и стать кандидатом в национальную сборную страны.
Напомним, что футболист имеет бразильское гражданство, является уроженцем этой страны и воспитанником академии "Сантоса". Однако, его предок - Альфонс Палмери - был рожден в Роззано - пригороде Милана. Это позволило Эмерсону получить итальянское гражданство и стать кандидатом в национальную сборную страны.
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