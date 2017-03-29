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Станислав Черчесов в апреле посетит болгарский "Лудогорец"

Наставник сборной России Станислав Черчесов в апреле посетит болгарский "Лудогорец", информирует Topsport.bg.

Черчесов будет почетным гостем на открытии новой клубной базы коллектива из Разграда под названием "Гнездо орлов". Напомним, что в прошлом месяце Черчесов уже посещал "Лудогорец" на сборе в Турции, где долго общался с главным тренером команды Георги Дерменджиевым.
Теги: Черчесов Лудогорец
Сегодня, 18:04
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