Станислав Черчесов в апреле посетит болгарский "Лудогорец"

Наставник сборной России Станислав Черчесов в апреле посетит болгарский "Лудогорец", информирует Topsport.bg.



Черчесов будет почетным гостем на открытии новой клубной базы коллектива из Разграда под названием "Гнездо орлов". Напомним, что в прошлом месяце Черчесов уже посещал "Лудогорец" на сборе в Турции, где долго общался с главным тренером команды Георги Дерменджиевым.