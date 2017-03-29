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Златан Ибрагимович: обсуждаем с "МЮ" продление контракта

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с английским клубом.

"Пока не знаю, что будем дальше. Сейчас мы обсуждает новый контракт. У меня есть возможность продлить контракт ещё на год, и я хочу показать всё, на что способен, пока я нахожусь здесь. Так что, поглядим, что будет дальше, времени ещё много", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:28
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