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Андреас Иньеста: у Гомеша есть необходимые качества, чтобы стать важным игроком в большом клубе (1)
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Златан Ибрагимович: обсуждаем с "МЮ" продление контракта
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с английским клубом.
"Пока не знаю, что будем дальше. Сейчас мы обсуждает новый контракт. У меня есть возможность продлить контракт ещё на год, и я хочу показать всё, на что способен, пока я нахожусь здесь. Так что, поглядим, что будет дальше, времени ещё много", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
"Пока не знаю, что будем дальше. Сейчас мы обсуждает новый контракт. У меня есть возможность продлить контракт ещё на год, и я хочу показать всё, на что способен, пока я нахожусь здесь. Так что, поглядим, что будет дальше, времени ещё много", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
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