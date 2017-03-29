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Эден Азар: я хотел бы выучить китайский или японский язык

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, сколько языков он знает и какие хотел бы выучить.

"Я говорю по-французски и по-английски. Я бы хотел выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки", - цитирует Азара пресс-служба клуба.
Теги: Азар Челси
Сегодня, 20:50
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(0)
№2 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 21:15) #
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  •  (3)

Чтоб свалить туда за большой таньгой, ближе туда, к старости. Это правильно.
Регистрация: 17.03.2017
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая новость!
Регистрация: 6.12.2014
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