Эден Азар: я хотел бы выучить китайский или японский язык

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар рассказал, сколько языков он знает и какие хотел бы выучить.



"Я говорю по-французски и по-английски. Я бы хотел выучить китайский или японский, потому что они решительно отличаются от остальных. Было бы неплохо понимать эти языки", - цитирует Азара пресс-служба клуба.