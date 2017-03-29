Почему только Бердыев может спасти сборную России, но может ей не подойти

Несмотря на чудесное спасение в матче с бельгийцами, мартовские матчи сборной России усилили давление на её главного тренера. Футбольные люди от Василия Уткина до Александра Бубнова критикуют Станислава Черчесова. Автортоже не впечатлён игрой команды и видит один выход, который, впрочем, не является панацеей.7 матчей для сборных – приличный отрезок, за который можно, например, провалить отбор на крупный турнир. В том, что он был бы провален нынешней сборной России, сомнений мало. К счастью, необходимость добывать результат здесь и сейчас на нас не давит, однако за 7 матчей хотелось бы понять, за счёт чего Станислав Черчесов и его команда собираются добывать результат тогда, когда это будет нужно.Заметили ли мы какие-то принципиальные различия между первым матчем под руководством Черчесова (август, Турция) и на данный момент предпоследним, с Кот-д’Ивуаром? Ну, кроме того, что турки не разбирались с нашими защитниками так издевательски легко, хотя Эмре Мор порой уподоблялся Уилфриду Заа.В принципе, нет. Чёткой и поставленной игр у сборной России мы как не видели, так и не видим: команда играет так, как ей позволяет соперник. Игравший пешком полурезерв бельгийцев прижал нас – и мы ничего не могли с этим поделать. Кот-д’Ивуар с удовольствием отдал нам мяч – и мы не понимали, как им распорядиться. И при любом развитии событий соперник имеет отличные шансы не единожды нам забить.В итоге на последнем сборе перед Кубком Конфедераций тренер пожалуй, понял, на кого рассчитывать не стоит (к примеру, на Нойштедтера). Чётких очертаний у команды, пребывающей в перманентном ожидании выздоровления травмированных лидеров, не появилось. По сути, первое и единственное из конструктивного, что приходит на ум - Самедов как лидер команды.Василий Уткин заявил следующее: «Дело в том, что Станислав Черчесов своими действиями не убеждает в том, что он понимает, что нужно сделать со сборной России. По-моему, не понимает. И, к сожалению, видимо, сам не понимает, что этого не понимает». Я, конечно, не Василий, который в силах понять непонимание непонимания других людей, но, на мой взгляд, Черчесов как раз понял, в каком направлении стоит двигаться – в направлении «Ростова».Но пока попытка сделать из сборной «Ростов» просится в популярный формат мемов «Неповторимый оригинал – Жалкая пародия». Как правильно заметил один из коллег во время игры с ивуарийцами: «Чтобы игроки «Ростова» играли как в клубе, им нужен тренер «Ростова». Бердыев изначально смотрелся самым подходящим кандидатом на пост тренера сборной, а после великолепной еврокубковой кампании с ограниченным составом только укрепил свой статус, доказав всё и всем.Вряд ли кто-то в состоянии справиться с работой с самым слабым поколением российских игроков лучше Бердыева, поскольку он делает из игроков звёзд, а не пытается слепить из звёзд команду. Это человек, которого точно не смутит отсутствие больших талантов, о котором мы столько говорим, ведь в «Спартаке» во Владимире Гранате разглядели защитника уровня ФНЛ, а в «Ростове» – игрока, способного успешно сдерживать нападающих «Атлетико» и «Баварии». Глядишь, и Кутепов с Васиным больше не будут вызывать ностальгии по Игнашевичу с Березуцким.Нет смысла изводить виртуальную бумагу на перечисление тренерских достоинств Бердыева, ведь если у вас очень ограниченный состав и если вы хотите гордиться своей командой, то в известных нам краях лучше варианта не найти. Другое дело, что работающее у Бердыева в клубе совсем не обязательно сработает в сборной. Не из-за того, что у нас в стране всё настолько плохо с футболистами, что даже Бердыев им не поможет, не из-за того, что система прогнила, и не из-за чего-либо ещё глобального, о чём мы так любим говорить.Бердыев – не волшебник, чтобы взмахнуть чётками и изменить команду до неузнаваемости (тем более, что команды как таковой и нет). Ему банально нужно время для работы. Полноценные сборы, каждодневный тренировочный процесс с одним и тем же постоянно впитывающим его идеи набором футболистов. Курбан Бекиевич не работал со сборными (Туркменистан он возглавлял совсем не долго), но, вполне возможно, понимает несочетаемость своих методик с этой работой гораздо лучше нас всех.Кто-то ещё? Василий Уткин считает, что альтернатив полно, но каких? Слуцкий только-только начал отходить от работы в сборной, едва его не сломавшей. Иностранец, которому, в принципе, плевать на всё, кроме суммы на счёте? Проходили с Адвокатом и Капелло, поднадоело. Кто-то из русских тренеров, добивавшихся более серьёзных успехов, чем Черчесов, и до сих пор не сдувшихся? Пожалуй, и нет таких. Условный Кононов, который любит играть красиво? Нет, в сборной России эта миссия невыполнима.Потому расклад, на мой взгляд, предельно прост: либо уговариваем Бердыева, либо даём поработать Черчесову, если Курбан Бекиевич против, а за сборную на Кубке Конфедераций не будет совсем уж стыдно. Самым вероятным кандидатом на то, чтобы сделать команду, за которую будет совсем не стыдно, безусловно, является Бердыев. Но следует помнить, что вероятность – величина теоретическая, а правильно оценить применимость клубной работы к специфике сборной не смог даже Леонид Слуцкий, заявлявший о слишком медленном усвоении материала игроками и понимающий в тренерском деле больше нас с вами вместе взятых.