"Чикаго Файр" представил Бастиана Швайнштайгера (фото)

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока клуба МЛС "Чикаго Файр"."Хочу поблагодарить всех болельщиков за теплый прием, который вы продемонстрировали мне и моей семье сегодня в аэропорту и по дороге на пресс-конференцию. Это очень много значит для меня", - сказал Швайнштайгер.В новом клубе 32-летний немецкий футболист будет выступать под, привычным для себя, 31-м номером. Напомним, Швайнштайгер подписал однолетний контракт с опцией продления еще на год.