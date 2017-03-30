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"Чикаго Файр" представил Бастиана Швайнштайгера (фото)

Немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер официально представлен в качестве игрока клуба МЛС "Чикаго Файр".

"Хочу поблагодарить всех болельщиков за теплый прием, который вы продемонстрировали мне и моей семье сегодня в аэропорту и по дороге на пресс-конференцию. Это очень много значит для меня", - сказал Швайнштайгер.

В новом клубе 32-летний немецкий футболист будет выступать под, привычным для себя, 31-м номером. Напомним, Швайнштайгер подписал однолетний контракт с опцией продления еще на год.



Газета.ru
Теги: Швайнштайгер
Сегодня, 02:21
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