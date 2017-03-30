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Сергей Семак: сборной России нужно стараться играть более дисциплинированно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал товарищеские игры сборной России.

- Игру, которую показала наша сборная в последних двух матчах - это максимум, на который она способна, или команда может в чем-то добавить перед такими важными турнирами, как Кубок Конфедераций и чемпионат мира?

- Я думаю, мы можем и должны прибавить. Большая текучка сейчас в команде. Конечно, игрокам, которые приезжают в сборную, нужно почувствовать уверенность, которая, в свою очередь, тоже складывается из результата. Какие-то положительные игры добавляют эмоции, отрицательные, наоборот, мешают команде обрести уверенность.

- Какие положительные компоненты в игре сборной России можете отметить?

- Могу отметить, к чему нужно стремиться: это и сыгранность, и дисциплина, и хорошая функциональная готовность, борьба, организованность – это все те компоненты, за счет чего мы можем добиваться положительного результата.

- Отыграться с 1:3 – это бельгийцы расслабились? Или игроки сборной России проявили характер?

- Бельгийцы же не сами себе забили. Поэтому это заслуга наших игроков. Ребята переломили ход матча и добились хорошего результата. По тому как складывалась игра, отыграться - конечно, хороший знак, и, я думаю, парни заслужили этот результат.

Советский спорт
Теги: Семак Сборная России
Сегодня, 09:06
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