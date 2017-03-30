Сергей Семак: сборной России нужно стараться играть более дисциплинированно

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал товарищеские игры сборной России.- Я думаю, мы можем и должны прибавить. Большая текучка сейчас в команде. Конечно, игрокам, которые приезжают в сборную, нужно почувствовать уверенность, которая, в свою очередь, тоже складывается из результата. Какие-то положительные игры добавляют эмоции, отрицательные, наоборот, мешают команде обрести уверенность.- Могу отметить, к чему нужно стремиться: это и сыгранность, и дисциплина, и хорошая функциональная готовность, борьба, организованность – это все те компоненты, за счет чего мы можем добиваться положительного результата.- Бельгийцы же не сами себе забили. Поэтому это заслуга наших игроков. Ребята переломили ход матча и добились хорошего результата. По тому как складывалась игра, отыграться - конечно, хороший знак, и, я думаю, парни заслужили этот результат.