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Прощание с ушедшим из жизни Валерием Глушаковым состоится 31 марта

Прощание со скончавшимся в среду ветераном "Спартака" Валерием Николаевичем Глушаковым состоится в пятницу 31 марта.

Событие пройдет с 10:00 в манеже Академии "Спартак" в Сокольниках по адресу Малый Олений переулок, дом 23, строение 1а, информирует официальный сайт красно-белых.
Сегодня, 10:34
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