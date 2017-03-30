На "Петровском" началась церемония прощания с Владимиром Казаченком

Церемония прощания с одним из самых известных футболистов в истории "Зенита" Владимиром Казаченком началась в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни. За "Зенит" Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское "Динамо". С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии ФК "Зенит".