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На "Петровском" началась церемония прощания с Владимиром Казаченком

Церемония прощания с одним из самых известных футболистов в истории "Зенита" Владимиром Казаченком началась в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

Казаченок скончался 26 марта на 65-м году жизни. За "Зенит" Казаченок провел 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское "Динамо". С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии ФК "Зенит".

Р-Спорт
Теги: Зенит Казаченок
Сегодня, 10:49
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:46) #
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Навечно в светлой памяти, земля пухом.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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