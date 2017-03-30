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Алексей Швед: ни один баскетболист не сделал бы так, как Кокорин и Мамаев

Защитник баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед, выступавший ранее в NBA, рассказал о своем отношении к деньгам.

- Вратарь "Зенита" Андрей Лунев оставил первую серьезную зарплату в стрип-баре.

– Очень плохой способ потратить первую зарплату. Что я сделал с первыми большими деньгами? Не помню даже. Но соблазнов никаких не было. Деньги же можно не только тратить, но и откладывать. Любой спортсмен должен думать о семье и о будущем. Что рано или поздно завершишь карьеру и надо будет жить дальше.

– Это вы в 28 лет так рассуждаете, а в 18?

– Ходили, конечно, в рестораны и другие разные места потусить. Но чтобы кидаться деньгами – до такого точно не доходило. Очень тяжело эти деньги даются, чтобы вот так их отдавать.

– Значит, на поступок Александра Кокорина и Павла Мамаева вы не способны?

– Да ни один баскетболист такого не сделал бы! Ну, по крайней мере, ни один из моего окружения. Есть же много других вариантов, как потратить деньги или вложить. О родителях тоже надо заботиться. Папа с мамой научили меня играть в баскетбол. Им я обязан всем, что у меня сейчас есть, - цитирует Шведа "Матч ТВ".
Сегодня, 11:30
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№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:46) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Дело в том,что мужей в России все меньше и меньше,но много появилось быдла,это все от воспитания ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:36) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Но чтобы кидаться деньгами – до такого точно не доходило. Очень тяжело эти деньги даются, чтобы вот так их отдавать.

Говорит ли это о том, что этим игрочишкам деньги достаются слишком легко?
По их поведению можно так сказать, не заметно, что они знают цену деньгам.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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