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Алексей Швед: ни один баскетболист не сделал бы так, как Кокорин и Мамаев
Защитник баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед, выступавший ранее в NBA, рассказал о своем отношении к деньгам.
- Вратарь "Зенита" Андрей Лунев оставил первую серьезную зарплату в стрип-баре.
– Очень плохой способ потратить первую зарплату. Что я сделал с первыми большими деньгами? Не помню даже. Но соблазнов никаких не было. Деньги же можно не только тратить, но и откладывать. Любой спортсмен должен думать о семье и о будущем. Что рано или поздно завершишь карьеру и надо будет жить дальше.
– Это вы в 28 лет так рассуждаете, а в 18?
– Ходили, конечно, в рестораны и другие разные места потусить. Но чтобы кидаться деньгами – до такого точно не доходило. Очень тяжело эти деньги даются, чтобы вот так их отдавать.
– Значит, на поступок Александра Кокорина и Павла Мамаева вы не способны?
– Да ни один баскетболист такого не сделал бы! Ну, по крайней мере, ни один из моего окружения. Есть же много других вариантов, как потратить деньги или вложить. О родителях тоже надо заботиться. Папа с мамой научили меня играть в баскетбол. Им я обязан всем, что у меня сейчас есть, - цитирует Шведа "Матч ТВ".
- Вратарь "Зенита" Андрей Лунев оставил первую серьезную зарплату в стрип-баре.
– Очень плохой способ потратить первую зарплату. Что я сделал с первыми большими деньгами? Не помню даже. Но соблазнов никаких не было. Деньги же можно не только тратить, но и откладывать. Любой спортсмен должен думать о семье и о будущем. Что рано или поздно завершишь карьеру и надо будет жить дальше.
– Это вы в 28 лет так рассуждаете, а в 18?
– Ходили, конечно, в рестораны и другие разные места потусить. Но чтобы кидаться деньгами – до такого точно не доходило. Очень тяжело эти деньги даются, чтобы вот так их отдавать.
– Значит, на поступок Александра Кокорина и Павла Мамаева вы не способны?
– Да ни один баскетболист такого не сделал бы! Ну, по крайней мере, ни один из моего окружения. Есть же много других вариантов, как потратить деньги или вложить. О родителях тоже надо заботиться. Папа с мамой научили меня играть в баскетбол. Им я обязан всем, что у меня сейчас есть, - цитирует Шведа "Матч ТВ".
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