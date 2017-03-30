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Более трех тысяч человек пришли проститься с Владимиром Казаченком

Более трех тысяч человек посетили церемонию прощания с легендарным футболистом "Зенита" Владимиром Казаченком, которая прошла в четверг в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

Проститься с Казаченком пришли, в том числе, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу и недавно вошедший в тренерский штаб румынского специалиста Анатолий Тимощук, все игроки основного состава клуба и Константин Зырянов, выступающий за "Зенит-2", а также народный артист России и давний болельщик "сине-бело-голубых" Михаил Боярский, телекомментатор Геннадий Орлов и ряд выступавших за "Зенит" в разные годы футболистов, передает "Р-Спорт".
Теги: Казаченок Зенит
Сегодня, 11:50
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