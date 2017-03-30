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"Зенит" поздравил Анатолия Тимощука с днем рождения

30 марта экс-футболисту "Зенита", а ныне тренеру сине-бело-голубых исполняется 38 лет.

"Уважаемый Анатолий! Мы благодарим вас за вклад, внесенный в историю клуба, и желаем вам добиться с командой новых успехов в качестве тренера. Здоровья, счастья, удачи! С праздником!", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Зенита".
Теги: Зенит Тимощук
Сегодня, 12:14
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24
(0)
№24 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:25) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Карасик

С головой непорядок совсем?
Какие дети Донбасса и "Зенит"?!
Донбасс уничтожают прокремлёвские террористы и служащие российской армии!


Примерно этот смысл слов я тоже услышал от женщины , жительницы ДНР. Они жители Донбасса не в восторге от вмешательства руководства России .
Регистрация: 21.01.2016
№23 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 30.03.2017
№22 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Рос. Футбол мало радует болельщиков футбола и победа Зенита"в Кубке УЕФА, огромная радость для истинных болельщиков Рос. Футбола. В этом огромная заслуга и Анатолия Тимощука. Перешёл из Шахтёра" и сразу же стал одним из уважаемых футболистов в клубе. Стал и капитаном, кстати один из немногих футболистов, который выводил 3 разные команды в роли капитана. Шахтёр, Сб. Укр.и Зенит" За два года в Зените" стал и чемпионом страны, обладателем кубка УЕФА и Суперкубка , подняв этот кубок над головой в роли капитана, обигрравшие самого МЮ"... до этого Тимошук выигрывал кубок УЕФА и в составе Шахтера.. потом лигу чемпионов и в составе Баварии".. внушительная футбольная биография талантливого, авторитетного футболиста.. с Днём Рождения Анатолий! Большого семейного счастья и успехов на новой работе!!
Регистрация: 17.03.2008
№21 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: Сибирячок
Цитата: ckorp
Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...

Вы беспринципны. Спартак дал п и з д ы )Аленичеву от лица болельщиков только за то, что тот Дзюбу посадил в самолёт. А вы хаваете всё, от Быстрова, негров, до Тимощука. И ещё схаваете, вы же любите. А раз любите, то и измены прощаете. Вы терпилы, а не болельщики. И вираж ваш на подсосе.
По мне так пусть хоть белый мишка играет

вот в этом-то и дело и не надо было тут демагогию разводить,Бог вам там всем,судья.

Я не собираюсь тут орать во все горло о своих принципах, они есть и я ими руководствуюсь в жизни. Футбол-только часть жизни, приносящая удовольствие, счастье, горе... как хотите. По мне, так глупо отказываться от игрока хорошего, который будет приносить пользу, мне начхать, какого он цвета и где он играл раньше, главное, чтобы он, повторюсь, приносил пользу и был человеком в самом нормальном значении этого слова. У каждого свое мнение. Другие думают иначе, почему нет, а политикой клуба занимается его руководство. Вот когда народ перестанет ходить на матчи, вот тогда и посмотрим, кому чего (каким сестрам по серьгам).
Регистрация: 9.11.2010
№20 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 14:00) #
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Цитата: ckorp
Цитата: Сибирячок
Цитата: ckorp
Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...

Вы беспринципны. Спартак дал п и з д ы )Аленичеву от лица болельщиков только за то, что тот Дзюбу посадил в самолёт. А вы хаваете всё, от Быстрова, негров, до Тимощука. И ещё схаваете, вы же любите. А раз любите, то и измены прощаете. Вы терпилы, а не болельщики. И вираж ваш на подсосе.
По мне так пусть хоть белый мишка играет

вот в этом-то и дело и не надо было тут демагогию разводить,Бог вам там всем,судья.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№19 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: ckorp
Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...

Вы беспринципны. Спартак дал п и з д ы )Аленичеву от лица болельщиков только за то, что тот Дзюбу посадил в самолёт. А вы хаваете всё, от Быстрова, негров, до Тимощука. И ещё схаваете, вы же любите. А раз любите, то и измены прощаете. Вы терпилы, а не болельщики. И вираж ваш на подсосе.

Ну, о вашей беспринципности и говорить не стоит, болельщик ФК Сибирь, топящий за другой, всем известный клуб. Покажите фото Аленичева с синяками? На счет избирательности нашей, думаю, стоит подождать так говорить. По мне так пусть хоть белый мишка играет, главное, чтобы делал свою работу хорошо и профессионально. А Быстров наш воспитанник. И забывать об этом я лично не намерен, что там в его карьере получилось, вопрос совсем другой. Его вопрос.
Регистрация: 9.11.2010
№18 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Вы ставите на весы жизни людей и детей Донбаса

С головой непорядок совсем?
Какие дети Донбасса и "Зенит"?!
Донбасс уничтожают прокремлёвские террористы и служащие российской армии, и Тимощук тут ни при чём!
А Анатолия с днём рождения, отличный игрок был!
Регистрация: 25.05.2013
№17 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: ckorp
но Тимощук внес некоторый вклад в историю Зенита. И что прикажете с этим делать? А ну эту часть вон из памяти, да?

"отличнейший аргумент! возразить просто нечем!"

Вы ставите на весы жизни людей и детей Донбаса и какие-то непонятные ценности..(вклад в истотрию зенита..он что за спасибо вклад этот делал? он огромнейшую тогда з.п получал)

я просто в шоке.. Вы сошли сума с этим зенитом.. ладно вам с этим жить..

Не я назначал огромные зарплаты, когда он играл за Зенит, он тогда шлялся по госпиталям... Не передергивайте, никто на весы не ставит жизни людей и его заслуги. И, наконец, не я руковожу клубом, иначе его бы тут не было.
Регистрация: 9.11.2010
№16 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Поддерживаю решение руководства клуба, взявшего на работу бывшего игрока. Анатолий за время выступления за Зенит внес большой вклад в достижения команды. Такими людьми не разбрасываются. Рядом с Луческу рад работать любой начинающих тренер, это будет для Тимощука хорошей школой. А все псевдо якобы " патриоты" России пусть желчью исходят. Этим приглашением Зенит наоборот пытается сблизить наши народы. Ведь в Украине гораздо больше адекватных и вменяемых людей, чем тех кого мы видим по нашим СМИ.
Регистрация: 21.01.2016
№15 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 13:44) #
  • +1
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Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.

нет парень не получится у тебя отмазать этого укропа как бы ты тут не пыжился,а абсурдность заключается как раз в том,что именно все давно и знают и тем не менее этого хохла все-равно взяли в российский клуб,а вы там теперь вместе с ним и клубом навещайте солдат украины.

smirk Смешно. Никто и не пыжится. Я, его бы не взял в клуб, остальное я ниже написал. Как таковой украины уже нет и будет только хуже. В конце концов, это бандеровское гнездо или добьют на поле боя, или растащат по кускам соседние с запада страны. Кого там навещать, они воевать-то толком не умеют.

смешного мало,а воевать они и правда не умеют, они умеют убивать и тем не менее он их навестил и поддержал,факт есть факт,надеюсь вы не будете кричать в будущем зениту слава,а то вот теперь xрен его знает,что от вас ждать.

Я категорически ненавижу этих сволочей и убийц, которых не добили в свое время наши предки, а другие не уделяли этому уродству время и тем самым дали расплодиться как саранче от попустительства и вседозволенности их потомкам и последователям. Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...

знаете в чем Ваша проблема,вот лично Ваша, в том,что вы начинаете хорошо,а заканчиваете плохо.,как Вам удобно и даже не только Вам,а вам всем ну там у себя...если бы он был на линии фронта и не много пострелял, вы вcе-равно бы свели все к тому,что он,что-то там сделал для зенита, а это означает, что все ,ок.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: ckorp
Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...

Вы беспринципны. Спартак дал п и з д ы )Аленичеву от лица болельщиков только за то, что тот Дзюбу посадил в самолёт. А вы хаваете всё, от Быстрова, негров, до Тимощука. И ещё схаваете, вы же любите. А раз любите, то и измены прощаете. Вы терпилы, а не болельщики. И вираж ваш на подсосе.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
но Тимощук внес некоторый вклад в историю Зенита. И что прикажете с этим делать? А ну эту часть вон из памяти, да?

"отличнейший аргумент! возразить просто нечем!"

Вы ставите на весы жизни людей и детей Донбаса и какие-то непонятные ценности..(вклад в истотрию зенита..он что за спасибо вклад этот делал? он огромнейшую тогда з.п получал)

я просто в шоке.. Вы сошли сума с этим зенитом.. ладно вам с этим жить..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№12 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Нормально поздравили. Криков "Слава Украине, героям слава" не было.
Регистрация: 30.11.2015
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.

нет парень не получится у тебя отмазать этого укропа как бы ты тут не пыжился,а абсурдность заключается как раз в том,что именно все давно и знают и тем не менее этого хохла все-равно взяли в российский клуб,а вы там теперь вместе с ним и клубом навещайте солдат украины.

smirk Смешно. Никто и не пыжится. Я, его бы не взял в клуб, остальное я ниже написал. Как таковой украины уже нет и будет только хуже. В конце концов, это бандеровское гнездо или добьют на поле боя, или растащат по кускам соседние с запада страны. Кого там навещать, они воевать-то толком не умеют.

смешного мало,а воевать они и правда не умеют, они умеют убивать и тем не менее он их навестил и поддержал,факт есть факт,надеюсь вы не будете кричать в будущем зениту слава,а то вот теперь xрен его знает,что от вас ждать.

Я категорически ненавижу этих сволочей и убийц, которых не добили в свое время наши предки, а другие не уделяли этому уродству время и тем самым дали расплодиться как саранче от попустительства и вседозволенности их потомкам и последователям. Но Зенит наши болелы любят. Вы же тоже свой родной клуб любите...
Регистрация: 9.11.2010
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
пора Синит перебазировать во Львов.

Цитата: stepanmlc
Мерзко поздравлять епаного хохла

не все так считают, судя по минусам. Вот насколько эти болелы Синита беспринципны и противны, настолько и глупы. Свиньи, одним словом.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 13:31) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.

нет парень не получится у тебя отмазать этого укропа как бы ты тут не пыжился,а абсурдность заключается как раз в том,что именно все давно и знают и тем не менее этого хохла все-равно взяли в российский клуб,а вы там теперь вместе с ним и клубом навещайте солдат украины.

smirk Смешно. Никто и не пыжится. Я, его бы не взял в клуб, остальное я ниже написал. Как таковой украины уже нет и будет только хуже. В конце концов, это бандеровское гнездо или добьют на поле боя, или растащат по кускам соседние с запада страны. Кого там навещать, они воевать-то толком не умеют.

смешного мало,а воевать они и правда не умеют, они умеют убивать и тем не менее он их навестил и поддержал,факт есть факт,надеюсь вы не будете кричать в будущем зениту слава,а то вот теперь xрен его знает,что от вас ждать.

укропы минусуют жестко.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssss13 ssss13
Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.

нет парень не получится у тебя отмазать этого укропа как бы ты тут не пыжился,а абсурдность заключается как раз в том,что именно все давно и знают и тем не менее этого хохла все-равно взяли в российский клуб,а вы там теперь вместе с ним и клубом навещайте солдат украины.

smirk Смешно. Никто и не пыжится. Я его бы не взял в клуб, остальное я ниже написал. Как таковой украины уже нет и будет только хуже. В конце концов, это бандеровское гнездо или добьют на поле боя, или растащат по кускам соседние с запада страны. Кого там навещать, они воевать-то толком не умеют.
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: ckorp
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.

нет парень не получится у тебя отмазать этого укропа как бы ты тут не пыжился,а абсурдность заключается как раз в том,что именно все давно и знают и тем не менее этого хохла все-равно взяли в российский клуб,а вы там теперь вместе с ним и клубом навещайте солдат украины.


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssss13 ssss13
Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)

Все претензии в жалобную книгу в клуб. Что Вы тут цитируете то, что все знают? Руководство клуба считает, что оно поступило правильно, взяв его на работу. Когда-то и это руководство сменится, как сменилось, например, в Спартаке.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (10)

Анатолий Тимощук навестил в госпитале раненных украинских солдат."Мы приехали в госпиталь, чтобы добавить нашим героям положительных эмоций".(с)


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
наверное только в зените такое возможно! во всем Мире презирают и отвергают фашистов, бандеровцев, прямых и косвенных спонсоров убийц детей..

но только не зенит..зенит наоборот поощряет все это!

команда передастов..

Милейший и честнейший человек, зачем клуб поносить всяко-разно? Приезжайте в офис клуба или туда, где сидит все руководство, и воздайте им по заслугам в личной встрече. Иначе Вы сами знаете кто Вы.
З.Ы. Большая часть наших болел также относится к фашиствующим бандеровцам как и Вы, но Тимощук внес некоторый вклад в историю Зенита. И что прикажете с этим делать? А ну эту часть вон из памяти, да?
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
А премиальные он перечислил на счет АТО.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
наверное только в зените такое возможно! во всем Мире презирают и отвергают фашистов, бандеровцев, прямых и косвенных спонсоров убийц детей..

но только не зенит..зенит наоборот поощряет все это!

команда передастов..


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:23) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Мерзко поздравлять епаного хохла


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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