Адвокат: "Барселона" при покупке Неймара решила обмануть рынок

Адвокат Элизео Мартинес, который представляет интересы DIS, рассказал, какие претензии есть у бразильской компании к "Барселоне".В DIS, владевшей 40% прав на бразильского форварда Неймара, считают, что сумма трансфера игрока из "Сантоса" в каталонский клуб в 2013 году, которую официально назвали сине-гранатовые, была значительно занижена."Барселона" хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определенные суммы, нигде их не зарегистрировав", - заявил Мартинес.Ранее "Барселона" объявила, что сумма трансфера Неймара составила €19,3 млн.