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Адвокат: "Барселона" при покупке Неймара решила обмануть рынок
Адвокат Элизео Мартинес, который представляет интересы DIS, рассказал, какие претензии есть у бразильской компании к "Барселоне".
В DIS, владевшей 40% прав на бразильского форварда Неймара, считают, что сумма трансфера игрока из "Сантоса" в каталонский клуб в 2013 году, которую официально назвали сине-гранатовые, была значительно занижена.
"Барселона" хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определенные суммы, нигде их не зарегистрировав", - заявил Мартинес.
Ранее "Барселона" объявила, что сумма трансфера Неймара составила €19,3 млн.
Газета.ru
В DIS, владевшей 40% прав на бразильского форварда Неймара, считают, что сумма трансфера игрока из "Сантоса" в каталонский клуб в 2013 году, которую официально назвали сине-гранатовые, была значительно занижена.
"Барселона" хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определенные суммы, нигде их не зарегистрировав", - заявил Мартинес.
Ранее "Барселона" объявила, что сумма трансфера Неймара составила €19,3 млн.
Газета.ru
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