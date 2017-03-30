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Адвокат: "Барселона" при покупке Неймара решила обмануть рынок

Адвокат Элизео Мартинес, который представляет интересы DIS, рассказал, какие претензии есть у бразильской компании к "Барселоне".

В DIS, владевшей 40% прав на бразильского форварда Неймара, считают, что сумма трансфера игрока из "Сантоса" в каталонский клуб в 2013 году, которую официально назвали сине-гранатовые, была значительно занижена.

"Барселона" хотела приобрести футболиста без выплаты предусмотренной контрактом компенсации, без борьбы с другими клубами и в рамках регламента ФИФА. Этот клуб решил обмануть рынок и перевести определенные суммы, нигде их не зарегистрировав", - заявил Мартинес.

Ранее "Барселона" объявила, что сумма трансфера Неймара составила €19,3 млн.

Газета.ru
Теги: Барселона Неймар
Сегодня, 13:14
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№1 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:22) #
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