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Автор бюста Криштиану Роналду: даже Иисус не всем нравится

Мануэл Сантуш, автор бюста нападающего "Реала" Криштиану Роналду, прокомментировал свою работу. Бюст был установлен в аэропорту острова Мадейра по случаю названия аэропорта в честь футболиста сборной Португалии.

В интернете появилось много шуток и мемов, посвященных этой скульптуре.

"Даже Иисус нравился не всем. Здесь вопрос вкуса, и это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Я использовал фотографии Роналду, которые искал в Интернете. Клал их перед собой и начинал работать.

Криштиану видел фотографии бюста, которые посылал ему его брат. Я был с его братом в музее Роналду на Мадейре и могу сказать по СМС-посланиям Роналду, что он остался доволен", - цитирует Сантуша "Чемпионат" со ссылкой на Telegraph.

Теги: Роналду
Сегодня, 13:28
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№1 Написал: Роман Жданов (Сегодня, 14:22) #
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