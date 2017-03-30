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СМИ: бюст Криштиану Роналду сделал бывший уборщик за 15 дней

Бюст нападающего сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду, который был установлен в аэропорту Мадейры, изготовил бывший уборщик за 15 дней, утверждает The Sun.

Накануне в аэропорту состоялась церемония по присвоению ему имени знаменитого футболиста - теперь аэропорт называется "Международный аэропорт Мадейры - Криштиану Роналду.

Отмечается, что автор бюста, являющийся самоучкой, признался, что у него было только 15 дней на изготовление произведения и ему пришлось работать с фотографиями футболиста, а не с самим спортсменом.



Газета.ru
Теги: Роналду
Сегодня, 14:20
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