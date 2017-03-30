Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
Владимир Маркин: британские газеты даже не заморачиваются, чтобы их вбросы были похожи на правду
09:37
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
Игорь Чугайнов: единственный козырь сборной в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча (1)
02:52
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (16)
Властимил Петржела: в "Зенит" купили какого-то левого корейца, однофамильца игрока сборной (16)
Вчера 23:45
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайером
Диего Марадона намерен обсудить с президентом ФИФА дисквалификацию Лионеля Месси
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона надеется, что его соотечественнику Лионелю Месси сократят срок дисквалификации в национальной команде.
"Лео – отличный парень. Я поговорю с президентом ФИФА Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча – много, Хотя слова были громкими, я надеюсь, решение может быть изменено", – сказал Марадона.
Месси получил от ФИФА четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили.
Sports.ru
"Лео – отличный парень. Я поговорю с президентом ФИФА Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча – много, Хотя слова были громкими, я надеюсь, решение может быть изменено", – сказал Марадона.
Месси получил от ФИФА четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.