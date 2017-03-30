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Диего Марадона намерен обсудить с президентом ФИФА дисквалификацию Лионеля Месси

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона надеется, что его соотечественнику Лионелю Месси сократят срок дисквалификации в национальной команде.

"Лео – отличный парень. Я поговорю с президентом ФИФА Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча – много, Хотя слова были громкими, я надеюсь, решение может быть изменено", – сказал Марадона.

Месси получил от ФИФА четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили.

Sports.ru
Теги: Марадона Месси
Сегодня, 14:55
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