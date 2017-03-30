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Гендиректор "Уфы": Юрий Перескоков вернется к работе 2-3 апреля

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков, который перенес сердечный приступ при поездке команды в Краснодар, теперь идет на поправку и вернется к работе 2-3 апреля. Об этом рассказал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

"Юрий Перескоков идет на поправку. У него всё более-менее нормально, пока он на лечении. 2-3 апреля он должен выйти из больницы и приступить к работе.

Скорее всего, он вернется в штаб перед полуфинальным матчем Кубка России с "Локомотивом" (5 апреля)", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 14:58
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